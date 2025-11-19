Malõgina kaotas Slovakkias kvalifikatsiooni otsustavas ringis

Valikvõistlustel viiendana asetatud Malõgina (WTA 455.) pidi otsustavas ringis kaks tundi ja 40 minutit kestnud kohtumises tunnistama 14. paigutusega prantslanna Alice Robbe'i (WTA 622.) 3:6, 7:6 (5), 6:4 paremust. Malõginal oli mängu jooksul koguni 19 murdevõimalust, aga tal õnnestus neist realiseerida vaid kuus. Robbe suutis 11 murdepallist ära kasutada samuti kuus. Mängitud punktidest võitis Robbe 102 ja Malõgina 101.

Malõgina osaleb koos briti Alicia Dudeneyga ka paarismängus, kus avaringis olid nad 6:0, 6:1 üle Slovakkia-Tšehhi duost Mia Chudejovast ja Lucie Petruzelovast. Veerandfinaalis lähevad nad vastamisi neljandana asetatud Belgia-Tšehhi paari Sofia Costoulase ja Lucie Havlickovaga.