Eesti neidude U-15 koondis avas sõprusturniiril väravaarve

Jalgpall
Eesti neidude U-15 jalgpallikoondise algkoosseis kohtumises Slovakkiaga
Eesti neidude U-15 jalgpallikoondise algkoosseis kohtumises Slovakkiaga Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti neidude U-15 jalgpallikoondis jäi Soomes toimuval UEFA sõprusturniiril 1:5 alla Slovakkia eakaaslastele.

Kuna turniiri eesmärk on anda mängijatele rohkelt mängupraktikat, tehti võrreldes paar päeva tagasi peetud kohtumisega Ukraina vastu algkoosseisus üheksa muudatust. Uus koosseis ning uus vastane tegid mängu alguse üpriski lahtiseks. Viienda minuti alguses sattus Eesti oma karistusalas söödumängu ajal surve alla, mis võimaldas vastasel söödu vahelt lõigata ja palli tagumise posti äärde veeretades avavärav lüüa. Mängu 18. minutil suurendas vastane edu, kui nurgalöögi järel jäi pall värava ees lahtiseks ning slovakkide ja eestlaste vahelises heitluses suudeti see ikkagi üle joone suruda, vahendab jalgpall.ee.

Enne pooltundi teenis Eesti kaugelt karistuslöögi, mille Julia Krasnova suunas otse väravale. Väravavaht oli löögiks valmis ning tõrjest lahtijäänud pallile ei õnnestunud enam jätkulööki tekitada. Mõni minut hiljem pidi Eesti väravas seisnud Andra Sammal sekkuma olukorras, kus Slovakkia ründaja oli end juba kaitsest mööda mänginud ja löögile pääsemas, kuid Sammal tegi kindla tõrje. Poolaja lõpus tuli tal siiski pall ka kolmandat korda võrgust välja võtta, kui 38. minutil lõpetas vastane küljesisseviske järel üles ehitatud rünnaku täpse kauglöögiga.

Eesti alustas teist kolmveerandtundi kaitsetööga. Kui vastased mõistsid, et lähilöökidest ei piisa, prooviti 52. minutil kauglööki, mis üllatuslikult tabas latti. 64. minutil avanes võimalus ka Eestil: vahetusest sekkunud Hanna Valner murdis vasakult äärelt löögile, kuid suunas palli otse väravavahi peale. Paar minutit hiljem sahises küll Eesti võrk, ent sellele eelnenud olukorras fikseeriti slovakkide viga ning tabamus tühistati. Paraku jõudis Slovakkia määrustepärase väravani 75. minutil, suurendades eduseisu 4:0-le. Kümme minutit hiljem jõudis pall ka Valneri löögist slovakkide väravasse, kuid suluseisu tõttu tabamust ei loetud. Eesti teenis oma auvärava 87. minutil, kui paarikümnelt meetrilt karistuslöögi saanud Julia Krasnova näitas täpsust ja virutas palli võrku. Lõppsõna jäi siiski Slovakkiale, kes skooris kohtumise teisel üleminutil ning vormistas lõppseisuks 5:1.

Eesti viimane vastane turniiril on Soome, kellega mängitakse reedel, 21. novembril kell 14.30 Eerikkilä treeningkeskuses.

Eesti osalusega mängude ajakava:

Pühapäev, 16. november kell 17.30: Ukraina – Eesti 3:0
Teisipäev, 18. november kell 17.30: Eesti – Slovakkia 1:5
Reede, 21. november kell 14.30: Soome – Eesti

Toimetaja: Maarja Värv

