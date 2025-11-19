Davis Cupi finaalturniir algas Belgia üllatusvõiduga

Tänavu Itaalias Bolognas peetava võistkondliku meeste tenniseturniiri ehk Davise karikasarja finaalturniiri esimene poolfinalist on Belgia, kes alistas veerandfinaalis üllatuslikult kindlalt Prantsusmaa.

Esimeses mängus alistas Raphael Collignon (ATP 86.) 2:6, 7:5, 7:5 edetabelis 35. reketi Corentin Moutet', seejuures päästis Collignon teises setis seisul 5:5 murdepalli ja murdis siis järgnevas geimis hoopis ise. Teises kohtumises oli Zizou Bergs (ATP 43.) 6:3, 7:6 (4) parem läbimurdehooaja teinud Arthur Rinderknechist (ATP 29.), tuues Belgiale magusa võidu.

Kuna Belgia kindlustas võidu üksikmängudega, siis paarismängu ei mängitud. Viimati jõudis Belgia Davis Cupil poolfinaali kaheksa aastat tagasi.

Belgia poolfinaalivastase selgitavad kodupubliku ees mängiv Itaalia ja Austria. Itaalia ridades ei tee kaasa ei maailma teine reket Jannik Sinner ega maailma kaheksas number Lorenzo Musetti, nende esinumber kodusel finaalturniiril on Flavio Cobolli (ATP 22.). Lisaks on üksikmängijatest tiimis Lorenzo Sonego (ATP 39.) ja Matteo Berrettini (ATP 56.). Austria meeskonna esiotsas on Filip Misolic (ATP 79.) ja Jurij Rodionov (ATP 177.). Varem on Itaalia ja Austria Davis Cupil kohtunud kuuel korral ja Itaalia juhib matšidega 5:1. Seejuures viimati olid nad vastamisi 1990. aasta veerandfinaalis ja siis võitis Austria mängudega 5:0.

Tabeli teise poole veerandfinaalides on vastamisi Carlos Alcarazita mängiv Hispaania ja Tšehhi ning Argentina ja Saksamaa.