X!

Davis Cupi finaalturniir algas Belgia üllatusvõiduga

Tennis
Zizou Bergs ja Raphael Collignon võitu tähistamas
Zizou Bergs ja Raphael Collignon võitu tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Tänavu Itaalias Bolognas peetava võistkondliku meeste tenniseturniiri ehk Davise karikasarja finaalturniiri esimene poolfinalist on Belgia, kes alistas veerandfinaalis üllatuslikult kindlalt Prantsusmaa.

Esimeses mängus alistas Raphael Collignon (ATP 86.) 2:6, 7:5, 7:5 edetabelis 35. reketi Corentin Moutet', seejuures päästis Collignon teises setis seisul 5:5 murdepalli ja murdis siis järgnevas geimis hoopis ise. Teises kohtumises oli Zizou Bergs (ATP 43.) 6:3, 7:6 (4) parem läbimurdehooaja teinud Arthur Rinderknechist (ATP 29.), tuues Belgiale magusa võidu.

Kuna Belgia kindlustas võidu üksikmängudega, siis paarismängu ei mängitud. Viimati jõudis Belgia Davis Cupil poolfinaali kaheksa aastat tagasi.

Belgia poolfinaalivastase selgitavad kodupubliku ees mängiv Itaalia ja Austria. Itaalia ridades ei tee kaasa ei maailma teine reket Jannik Sinner ega maailma kaheksas number Lorenzo Musetti, nende esinumber kodusel finaalturniiril on Flavio Cobolli (ATP 22.). Lisaks on üksikmängijatest tiimis Lorenzo Sonego (ATP 39.) ja Matteo Berrettini (ATP 56.). Austria meeskonna esiotsas on Filip Misolic (ATP 79.) ja Jurij Rodionov (ATP 177.). Varem on Itaalia ja Austria Davis Cupil kohtunud kuuel korral ja Itaalia juhib matšidega 5:1. Seejuures viimati olid nad vastamisi 1990. aasta veerandfinaalis ja siis võitis Austria mängudega 5:0.

Tabeli teise poole veerandfinaalides on vastamisi Carlos Alcarazita mängiv Hispaania ja Tšehhi ning Argentina ja Saksamaa.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

12:49

Malõgina kaotas Slovakkias kvalifikatsiooni otsustavas ringis

11:47

Davis Cupi finaalturniir algas Belgia üllatusvõiduga

11:12

Mölder jõudis Monastiris põhiturniirile

09:42

Glinka loobus Bergamo turniirist

18.11

Alcaraz loobus arstide soovitusel Davise karikaturniirist

17.11

Glinka tõusis edetabelis 200 parema hulka

16.11

Sinner rõõmustas Torino publikut ATP finaalturniiri võiduga

16.11

Glinka teenis karjääri esimese ATP Challengeri turniirivõidu

16.11

Finaali jõudnud Glinka kindlustas pääsu Austraalia lahtistele

15.11

Aastalõputurniiri finaalis kohtuvad Sinner ja Alcaraz

15.11

Glinka tuli viimases setis kaotusseisust välja ja jõudis poolfinaali

15.11

ATP finaalturniiril sai paika viimane poolfinalist

14.11

Sinner pikendas kodupubliku ees võiduseeriat

14.11

Glinka nägi noore korealase alistamisega kõvasti vaeva

13.11

Carlos Alcaraz lõpetab aasta maailma esireketina

multimeedia

sport.err.ee uudised

13:50

NHL: Kübaratriki teinud Celebrini kordas Gretzky ja Crosby saavutust

13:14

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis novembrikuu laagriks

12:49

Malõgina kaotas Slovakkias kvalifikatsiooni otsustavas ringis

12:18

Eesti neidude U-15 koondis avas sõprusturniiril väravaarve

11:47

Davis Cupi finaalturniir algas Belgia üllatusvõiduga

11:12

Mölder jõudis Monastiris põhiturniirile

10:43

Curacaost sai väikseim MM-ile kvalifitseerunud riik

10:10

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

09:42

Glinka loobus Bergamo turniirist

09:14

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

08:40

Keila Coolbet sai Põhja-Euroopa liigas neljanda kaotuse

08:07

Kübaratriki teinud Sappinen: väga mõnus emotsioon hooaja lõppu

00:08

Lisaminutite kauglöögid viisid Šotimaa pea 30-aastase pausi järel MM-ile

18.11

Portugali ja Belgiaga viigistanud U-19 koondis lõpetas valiksarja kaotusega

18.11

ETV spordisaade, 18. november

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub Uuendatud

18.11

Pokk: jäime Lätile võitlustahtega alla

18.11

VIDEO | Sappineni kübaratrikk pani koondiseaastale ilusa punkti

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat Uuendatud

18.11

Mistra pääses viimasena finaalturniirile: see hooaeg tuleb eriti raskelt

loetumad

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat Uuendatud

09:14

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

18.11

VIDEO | Sappineni kübaratrikk pani koondiseaastale ilusa punkti

18.11

Naiste korvpallikoondis sai tugevalt Lätilt kindla kaotuse Uuendatud

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub Uuendatud

17.11

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

18.11

Ussõk loovutas ühe oma neljast meistrivööst

00:08

Lisaminutite kauglöögid viisid Šotimaa pea 30-aastase pausi järel MM-ile

18.11

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo