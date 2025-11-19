Mölder jõudis Monastiris põhiturniirile

Kvalifikatsioonis esimesena asetatud Mölder alistas esmalt 6:0, 6:3 šveitslase Leo Schneideri, seejärel 6:1, 6:4 austraallase Hudson Baxteri ning otsustavas ringis 6:1, 6:4 prantslase Romain Andresi.

Põhiturniiri avaringis läheb Mölder vastamisi seitsmendana asetatud 18-aastase sakslase Max Schönhausiga, kes ATP edetabelis paikneb 824. kohal, aga ITF-i juunioride maailma edetabelis on ta teine. Seejuures on Schönhaus praegu heas hoos, sest ta võitis eelmise nädala Monastiri M25 turniiri. Enda karjääri esimese täiskasvanute turniirivõidu sai ta samuti Monastiris, kui võitis tänavu oktoobris M15 turniiri.

Mölder teeb Monastiris koos šveitslase Noah Lopezega kaasa ka paarismängus, kus nad alistasid avaringis 7:6 (4), 6:3 prantslase Victor Paganetti ja neutraalse lipu all mängiva Igor Kudrjašovi, pääsedes veerandfinaali.