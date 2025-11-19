Keila Coolbet sai Põhja-Euroopa liigas neljanda kaotuse

Brüssel võitis avaveerandi 32:16 ja juhtis poolajapausiks 50:38. Kolmandal veerandil jõudis Keila kuue punkti kaugusele, aga lähemale ei saadud.

Keila parim oli Patrik Saal 24 punktiga, Christopher Lenk ja Ralf Küttis lisasid mõlemad kümme, Margus Pahv üheksa, Isaiah Thompson kaheksa punkti, lisaks võttis Thompson 13 lauapalli. Brüsseli resultatiivseim oli Jared Ambrose 24 punktiga, Demetric Horton lisas 22 punkti.

Neljast mängust neli kaotanud Keila on liigatabelis praegu 22. kohal. Järgmise mängu Põhja-Euroopa liigas peab Keila 9. detsembril, kui kodusaalis võõrustatakse Islandi klubi Tindastolli.