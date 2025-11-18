Portugali ja Belgiaga viigistanud U-19 koondis lõpetas valiksarja kaotusega

Kohtumise algfaas kulges Eesti kontrolli all, kirjutab jalgpall.ee. Teeniti nii nurgalöök kui ka ohtlik karistuslöök, mõlemad Maksimilian Skvortsovi soorituses, ning pealelöögile pääses ka Matthias Limberg. Kui võimalusi enda kasuks ära ei suudetud kasutada, avanes initsiatiiv Põhja-Makedooniale, kes realiseeris 20. minutil oma esimese momendi ning läks kohtumist juhtima. Skvortsov ja Limberg olid ohtlikud ka vahetult enne pooltundi, ent vastaste väravavaht tõrjus mõlemad olukorrad. Kuigi pealelöökide arv oli avapoolajal 5:2 Eesti kasuks, piisas vastasele ühest õnnestunud olukorrast, mis viis nad 1:0 seisul vaheajale.

Teiseks poolajaks tõi Eesti väljakule värskeid jalgu, mis aitas rünnakule tempot lisada. Meeskond jõudis mitmel korral ohtlikult löögile, kuid otsustavast täpsusest jäi puudu. Põhja-Makedoonia kasutas seevastu oma võimaluse 65. minutil, kui karistuslöögi järgsest olukorrast suurendati eduseisu. Vaid minut hiljem avanes Limbergil hea võimalus vahe vähendamiseks, kuid vastaste väravavaht jäi kindlaks.

Eestil oli veel mitu head momenti. Löögile pääsesid nii Johannes Lillemets kui ka August Kamarin Wagner – esimese katsel jäi puudu täpsusest, teise puhul sekkus taas kindlalt vastaste puurilukk. Samas ajal hoidis väravavaht Robin Vainula oma tegutsemisega meeskonda mängus, tõrjudes 82. minutil Põhja-Makedoonia ohtliku rünnaku. Kohtumise lõpuhetkedel otsis Eesti aktiivselt auväravat, võimalusi tekkis ka vahetusest sekkunud Sander Alamaal, kuid skoori avada ei õnnestunud.

Teisipäevase kaotuse kõrval kogus Eesti valikturniirilt kaks viiki, kui nii Portugali kui Belgia eakaaslastega lepiti 1:1 viiki. Alagrupis paigutus Eesti kahe punktiga neljandale reale. Kevadel toimuvasse Eliitringi pääsevad edasi kõigi alagruppide esimese ja teise koha saavutanud meeskonnad ning parim kolmanda koha omanik.

11. alagrupi mängud:

Põhja-Makedoonia – Belgia 0:1

Portugal – Eesti 1:1

Belgia – Eesti 1:1

Portugal – Põhja-Makedoonia 4:1

Eesti – Põhja-Makedoonia 0:2

Belgia – Portugal 1:1