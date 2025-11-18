Mistra pääses viimasena finaalturniirile: see hooaeg tuleb eriti raskelt

Teisipäeval selgus Eesti meeste käsipalli karikavõistlustel viimane finaalturniirile pääsenud meeskond, kui Mistra alistas HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi 31:27 ja teenis kahe mängu kokkuvõttes kümneväravalise eduga edasipääsu.

Vaatamata mõnele tehnilisele veale alustas Mistra võõral väljakul peatreener Janar Mägita mänginud Kehra vastu kindlamalt ning Serhii Orlovskyi kahe realiseeritud karistusviske järel juhtisid nad 13. minutil 7:4.

Horizoni mehed suutsid aga vahe tagasi mängida ning Sigmar Seermanni kaunite kiirrünnaku lõpplahenduste toel end 14:13 ette võidelda. Kehra kõrge 5:1 kaitse suutis elimineerida viimastes kohtumistes head minekut näidanud Arno Vare tegemised ning võõrustajad võitsid poolaja 17:15.

Teise poolaja keskpaigaks suutsid küll HC Kehra mehed Dmytro Yankovskyi individuaalsete soorituste abil üheväravalist edu hoida, kuid kahe mängu kokkuvõttes oldi siiski viie tabamuse kaugusel finaalturniirist. Mistra suutis mängu viimasel veerandil siiski Mikola Naumi tõrjete abil oma suuremad Balti liiga ja eurosarja kogemused maksma panna ning lisaks 31:27 võidule võtta ka kindla 60:50 edasipääsu.

"Me ei suutnud täna teisel poolajal oma võimalusi ära realiseerida," võttis HC Kehra poolt koos Markus Leidsaarega resultatiivsematena viis väravat visanud Sigmar Seermann mängu kokku. "Tegime liiga palju praaki. Võib öelda, et mõlemas kohtumises olid poolfinaalist välja jäämise põhjused sarnased."

Mistra resultatiivseim oli kaheksa väravat visanud Serhii Orlovskyi. "Sellel aastal tuleb kuidagi eriti raskelt kogu aeg," jätkas Mistra kogenud peatreener Jüri Lepp. "Vahet pole, kas meil on vastas tugevad, keskmised või nõrgemad tiimid, koguaeg oleme hädas. Hetkel on ikkagi kaitse keskelt täitsa sassis. Hea, et edasi saime, aga sellega tuleb kõvasti tööd teha, et tiitlite peale mängida."

Põlva Serviti ja Viljandi HC pääsesid eelmise aasta karikafinalistidena otse finaalturniirile, mis toimub nelja meeskonna osalusel 6. ja 7. detsembril. Nende vastasteks tulevad jõulukuu alguses SK Tapa/Team Kaitsevägi ja Mistra, kes esimesena mainitutele eraldi loosimises vastasteks tõmmatakse.