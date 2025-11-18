Barcelona naaseb pika pausi järel Camp Nou staadionile

Camp Nou on Barcelona kodustaadioniks olnud 1957. aastast, aga viimati mängis klubi seal 2023. aasta 28. mail Mallorca vastu, mille järel algasid ulatuslikud renoveerimistööd. Pärast seda on Barcelona vastaseid võõrustanud Montjuici olümpiastaadionil.

Pea sada aastat vana olümpiastaadion mahutab 55 000 inimest, Camp Nou pärast avamist veel 50 000 rohkem, aga laupäevases liigamängus Athleticu vastu pääseb tribüünidele 45 400 fänni.

Barcelona loodab Camp Noul võõrustada ka järgmisel nädalal toimuvat Meistrite liiga kohtumist Frankfurdi Eintrachti vastu, kuigi pole UEFA-lt veel ametlikku luba saanud. Lõplikult peaks Camp Nou renoveerimistööd valmima järgmise aasta juuniks.