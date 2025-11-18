X!

Barcelona naaseb pika pausi järel Camp Nou staadionile

Jalgpall
FC Barcelona avatud treening Camp Noul novembri alguses
FC Barcelona avatud treening Camp Noul novembri alguses Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Kataloonia jalgpallihiid FC Barcelona peab laupäevase Hispaania kõrgliigamängu Bilbao Athleticu vastu taas kuulsal kodustaadionil Camp Noul.

Camp Nou on Barcelona kodustaadioniks olnud 1957. aastast, aga viimati mängis klubi seal 2023. aasta 28. mail Mallorca vastu, mille järel algasid ulatuslikud renoveerimistööd. Pärast seda on Barcelona vastaseid võõrustanud Montjuici olümpiastaadionil.

Pea sada aastat vana olümpiastaadion mahutab 55 000 inimest, Camp Nou pärast avamist veel 50 000 rohkem, aga laupäevases liigamängus Athleticu vastu pääseb tribüünidele 45 400 fänni.

Barcelona loodab Camp Noul võõrustada ka järgmisel nädalal toimuvat Meistrite liiga kohtumist Frankfurdi Eintrachti vastu, kuigi pole UEFA-lt veel ametlikku luba saanud. Lõplikult peaks Camp Nou renoveerimistööd valmima järgmise aasta juuniks.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

19:46

VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis mängis Küprosega avapoolaja viiki Uuendatud

19:29

Barcelona naaseb pika pausi järel Camp Nou staadionile

16:19

Naiste meistriliiga kuu parimateks valiti Teern ja Morkovkina

08:36

Saksamaa ja Holland lunastasid pääsme MM-ile

17.11

Rauno Sappinen: ei ole võidupinget, vaid väga suur võidusoov

17.11

Harju Laagri pikendas peatreeneriga lepingut

17.11

FOTOD | Norra jalgpallikoondislased võeti kodumaal vastu sangaritena

17.11

Neidude jalgpallikoondis alustas UEFA sõprusturniiri kaotusega Ukrainale

17.11

Saalijalgpalli meistriliigas sündis hooaja esimene viik

17.11

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

sport.err.ee uudised

20:13

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

19:46

VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis mängis Küprosega avapoolaja viiki Uuendatud

19:29

Barcelona naaseb pika pausi järel Camp Nou staadionile

18:48

Naiste korvpallikoondis sai tugevalt Lätilt kindla kaotuse Uuendatud

18:36

Eesti noor- ja harrastusratturid püüdsid cyclo-crossi EM-il kõrgeid kohti

17:41

Korvpallurid välismaal: Veesaar, Böckler ja Laane olid hoos

17:19

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub

16:19

Naiste meistriliiga kuu parimateks valiti Teern ja Morkovkina

15:47

Sten Piirimägi lõpetas hooaja Hispaania TCR-sarjas kuuenda kohaga

15:06

Kersti Kaljulaid kohtus Brüsselis ROK-i presidendiga

14:44

Rikberg: ma ei usu, et Pärnu kodus endale ärakukkumisi lubab

14:27

Alcaraz loobus arstide soovitusel Davise karikaturniirist

13:42

Kuldmedalist Visnap: jooksu teine pool tuli ideaalselt välja

13:13

Ussõk loovutas ühe oma neljast meistrivööst

12:38

Wembanyama jääb mõneks ajaks väljakult eemale

11:35

KUULA | "Võimla" küsis: millise hinnangu annate Eesti jalgpallikoondise MM-valiksarjale?

11:27

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

11:18

Panthers viskas Canucksi värava litreid täis

10:14

Karelson sai Bundesligas esimese kaotuse

09:44

Detroit Pistonsil on NBA-s käsil hooaja pikim võiduseeria

loetumad

11:27

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

17.11

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

17.11

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

09:08

Visnap võitis kurtide olümpial võimsa tulemusega kuldmedali

19:46

VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis mängis Küprosega avapoolaja viiki Uuendatud

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks

18:48

Naiste korvpallikoondis sai tugevalt Lätilt kindla kaotuse Uuendatud

13:13

Ussõk loovutas ühe oma neljast meistrivööst

17.11

FOTOD | Norra jalgpallikoondislased võeti kodumaal vastu sangaritena

17.11

Anthony Joshua läheb poksiringis vastamisi Jake Pauliga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo