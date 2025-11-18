X!

Eesti noor- ja harrastusratturid püüdsid cyclo-crossi EM-il kõrgeid kohti

Jalgrattasport
Cyclo-crossi Euroopa karikasarja etapp Rootsis
Cyclo-crossi Euroopa karikasarja etapp Rootsis Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit/Facebook
Jalgrattasport

Nädalavahetusel Slovakkias Samorinis peetud noor- ja harrastusratturite cyclo-crossi Euroopa meistrivõistlustel jõudsid mitmed eestlased kümne parema sekka.

Kõrgeima koha teenis 50-54-aastaste meeste konkurentsis Joonas Maanurm, keda jäi pronksmedalist lahutama kuus sekundit. Eestlane sai slovaki Milan Barenyi (42.22), prantslase Jean Francois Lasalle (+1.06) ja poolaka Bogdan Czarnota (+1.08) järel neljanda koha. Urmas Pungar sai samas vanuseklassis kaheksanda koha, kaotades parimale kahe minuti ja 40 sekundiga.

M40-44 klassis pälvis viienda koha Gerd Kodanik (+2.00). Kolm paremat olid poolakas Mariusz Gil (49.57), tšehh Vladislav Karasek (+0.26) ja prantslane Mathias Pype (+1.15).

M35-39 klassis teenis Ahti Hinnov (+3.55) kuuenda koha. Euroopa meistriks tuli itaallane Pier Filippo Bertuzzo (50.04), kellele järgnesid prantslane David Mauhourat (+0.28) ja leedukas Domas Manikas (+1.47).

M45-49 klassis sai Markku Ainsalu (+3.44) üheksanda, Aleksei Kušnir (+4.10) kümnenda ja Kristo Ebras (+4.58) 12. koha. Võitjaks tuli ungarlane Zsolt Bur (41.19), edestades hispaanlast Patxi Cia Apezteguiat (+0.53) ja poolakat Szczepan Paszeki (+1.19).

Kuni 14-aastaste tüdrukute konkurentsis teenis Isabel Kiis 12. koha, kaotades võitjale, hollandlannale Cheyenne van der Meerile (18.32) ühe minuti ja 51 sekundiga. Hõbe- ja pronksmedalid pälvisid tšehhitarid Julie Rothbauerova (+0.24) ja Anna Bursikova (+0.25).

Kuni 16-aastaste tüdrukute klassis sai Marta Mõttus (+1.24) 13., Evamaria Albert (+2.49) 21. ja Emily Kodanik (+3.15) 24. koha. Kolm kiireimat olid poolatar Natalia Pirog (27.47), rootslanna Lily Temar (+0.02) ja slovakitar Natalia Letkova (+0.03).

Kuni 15-aastaste tüdrukute hulgas pälvis Melissa Kivi (+5.22) 19. tulemuse. Euroopa meistri tiitli võitis hollandlanna Julia Herman (27.24), jättes selja taha tšehhitari Nela Drabkova (+0.36) ja kaasmaalanna Jules van den Hoogeni (+0.42).

Kuni 16-aastaste poiste klassis sai Magnus Normak (+2.33) 21. ja Uku Järv (+2.42) 22. koha. Euroopa meistriks tuli belglane Lars Peers (31.41), hõbedase autasu sai tšehh Ondrej Bukovsky (+0.06) ja pronksise itaallane Michel Careri (+0.13).

Kuni 14-aastaste poiste hulgas teenis Kaarel Laansoo 22. tulemuse (+2.04). Pjedestaalile sõitsid end belglane Seppe Ley (25.40), hollandlane Olivier Klippel (+0.31) ja belglane Billie Pauly (+0.32).

Kuni 13-aastaste poiste seas pälvis Georg Henry Pungar 33. koha (+4.57). Esimesena ületas finišijoone prantslane Sven Langel (26.43), teisena belglane Thibo de Baeremaeker (+0.15) ja kolmandana tšehh Štepan Hurak (+0.22).

Kuni 15-aastaste poiste konkurentsis ületas Kevin Kertsman lõpujoone 35. positsioonil, jäädes võitjale, itaallasele Luca Ferrole (33.59) alla kahe minuti ja 31 sekundiga. Teise koha sai ungarlane Daniel Szilasi (+0.03) ja kolmanda slovakk Jakub Pancik (+0.04).

Toimetaja: Anders Nõmm

