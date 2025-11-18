X!

Naiste meistriliiga kuu parimateks valiti Teern ja Morkovkina

Jalgpall
Anastassia Morkovkina.
Anastassia Morkovkina. Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Naiste jalgpalli meistriliiga novembrikuu parimate auhinnad läksid Tallinna FC Flora ja Viimsi JK esindajatele, kui kuu parimaks mängijaks valiti Kristina Teern ja parimaks treeneriks Anastassia Morkovkina.

Teern osales kõigis Flora kolmes novembrikuus peetud mängus ning tegi neis kõigis täismängu. Lisaks kirjutas ta enda nimele ühtekokku üheksa väravat: neli FC Elva, kolm Saku Sportingu ja kaks Tartu JK Tammeka vastu. Liiga suurimate väravaküttide edetabelis tõusis Teern jagama teist ja kolmandat kohta, näidates koos Sportingu mängija Katriin Saulusega resultatiivsust 24 korral.

Morkovkina juhendamisel jõudis Viimsi JK oma klubi ajaloo esimese naiste Meistriliiga medalini, kui lõpetati hooaeg pronksmedaliga. Pinge püsis kuni viimaste voorudeni, ent Viimsi tegi tugeva lõpuspurdi ja kindlustas medali. Novembris teeniti kolm võitu ja üks viik: alistati JK Tallinna Kalev (1:0), Saku Sporting (4:0) ja Tartu JK Tammeka (3:1), viik tuli mängus FC Elvaga (2:2).

Parima mängija valimisel kogusid lisaks Teernile hääli tema klubikaaslane Mari Liis Lillemäe, Viimsi JK jalgpallurid Angela Fuster Sendra, Penda Bah ja Liis Getter Saar ning Elvas mängiv Loviise Männiste. Peatreeneri valimisel sai hääli ka Sportingu peatreener Merily Toom, Tallinna FC Florat juhendav Ljubov Maksimova ning FC Elva loots Deniss Samoilov.

Parima mängija ja peatreeneri valimisel osalesid naiste koondise peatreener, neidude U19 koondise peatreener, jalgpalliliidu esindaja ja spordiajakirjanik. Hääleõiguse omanikud reastavad igakuiselt enda esikolmiku – esikoht teenib kolm punkti, teine kaks ja kolmas ühe punkti. Parim mängija ja treener selgub punktide kokkuliitmisel.

Toimetaja: Anders Nõmm

Mika Häkkineni tütar liitus McLareni noorteprogrammiga

