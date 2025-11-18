Alcaraz loobus arstide soovitusel Davise karikaturniirist

Alcaraz vigastas pühapäeval ATP aastalõputurniiri finaalis reielihast. Kuigi hispaanlane suutis matši lõpuni mängida ja ütles mängujärgses intervjuus, et midagi tõsist ei juhtunud, siis teisipäeval teatas ta ühismeedia vahendusel, et peab arstide soovitusel rahvuskoondise esindamisest loobuma.

"Olen alati öelnud, et Hispaania esindamine on minu jaoks suurim au. Olin väga põnevil, et koondisele appi minna," kirjutas Alcaraz X-is.

Viimati 2019. aastal Davise karika võitnud Hispaania meeskond alustab finaalturniiri neljapäeval matšiga neljandana asetatud Tšehhi vastu.

Tiitlikaitsja Itaalia (1.), kellel ei ole võimalik toetuda Jannik Sinnerile ega Lorenzo Musettile, kohtub veerandfinaalis Austriaga. Ülejäänud paarides lähevad omavahel vastamisi Saksamaa (2.) - Argentina ning Prantsusmaa (3.) - Belgia.

Alcarazi ja Sinneri puudumisel on kõrgeima ATP edetabelikohaga mängijaks sakslane Alexander Zverev, kes mängib Davise karika finaalturniiril esmakordselt.

Võitja selgub pühapäeval, 23. novembril Bolognas.