Wembanyama jääb mõneks ajaks väljakult eemale

Wembanyama sai vigastada nädalavahetusel toimunud mängus Golden State Warriorsi vastu. ESPN-i teatel peab 224 sentimeetri pikkune prantslane vähemalt kaks-kolm nädalat taastuma ning läheb siis uuele uuringule.

Spurs on Wembanyama eestvedamisel võitnud 12 mängust kaheksa ning ööl vastu esmaspäeva alistati tema puudumisel Sacramento Kings.

Sama vigastuse tõttu jätab järgmised paar nädalat vahele ka Memphis Grizzliesi tagamängija Ja Morant.

Laatsarett võib täiendust saada ka Giannis Antetokounmpo näol, kes sai vigastada läinudöises mängus Cleveland Cavaliersi vastu. Kreeklane lahkus väljakult teisel veerandajal.

Milwaukee Bucksi peatreeneri Doc Riversi sõnul tegi Antetokounmpo liiga kubemelihasele. "Nii palju võin öelda, et see ei näinud eriti hea välja. Homme (teisipäeval - toim.) saame rohkem teada," ütles Rivers mängu järel.