TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis tahab aastale panna ilusa punkti

Eelmisel nädalal MM-valiksarja 1:4 kaotusega Norrale lõpetanud Eesti koondis peab aasta viimase kohtumise Küprosel. Kuigi täna punktide peale ei mängita, siis omajagu võidukohustust tunneb Eesti siiski.

"Meie jaoks on kindlasti väga oluline see mäng võita. Võtta Küproselt ära palliga mängimise tuju, vallata ise palju palli ja läbi selle luua võimalusi ja lüüa väravaid. Kaitses vältida lihtsaid vigu ja hoida enda pool puhas," rääkis koondise särgis 14 väravat löönud Rauno Sappinen.

"Ma ei ütleks, et see on võidupinge, vaid see on väga suur võidusoov. Vaatamata sellele, et see on sõpruskohtumine, siis me kindlasti lähme seda mängu võitma," lisas Sappinen.

Eesti ja Küpros on praeguseks vastamisi läinud kümnel korral: neljas mängus on võidutsenud Küpros, kahes Eesti ning neljal korral on lepitud viiki. Viimati võeti mõõtu 2022. aastal Rahvuste liiga sõelmängudes, kui Tallinnas tehti väravateta viik ning Larnacas sai Küpros kirja 2:0 võidu.

Eesti koondis mänguks Küprose vastu:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 44/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

12 Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 103/0

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Bohemians 1905 (CZE) 47/1

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 41/0

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 24/2

19 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 17/0

13 Joseph Saliste (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 10/0

26 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Tallinna FC Flora 4/0

3 Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 0/0

Poolkaitsjad

17 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 40/2

20 Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 32/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 23/1

4 Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 21/0

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 16/1

24 Martin Vetkal (21.02.2004) – FC Dordrecht (NED) 14/1

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 9/0

Ründajad

8 Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 104/23

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 62/14

21 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Ljubljana Olimpija (SVN) 18/2

7 Robi Saarma (20.05.2001) – FK Pardubice (CZE) 13/1

9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 11/1

11 Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 2/0

16 Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) – Pärnu JK Vaprus 2/0

Peatreener: Jürgen Henn

Küprose koondis mänguks Eesti vastu:

Väravavahid

1 Joel Mall (05.04.1991) – Servette FC 19/0

12 Fabiano (29.02.1988) – Omonia Nicosia 3/0

22 Neofytos Michael (16.12.1993) – Pafos FC 16/0

Kaitsjad

2 Kostas Pileas (11.12.1998) – Pafos FC 14/1

3 Nikolaos Panagiotou (12.05.2000) – Omonia Nicosia 19/0

4 Hector Kyprianou (27.05.2001) – Watford FC 11/0

7 Anderson Correia (06.05.1991) – Aris Limassol 19/0

15 Christos Shelis (02.02.2000) – Panetolikos GFS 11/0

16 Stelios Andreou (24.07.2002) – Widzew Lodz 27/1

18 Petros Ioannou (20.01.1999) – AEK Larnaca 0/0

25 Georgios Nikolas Angelopoulos (05.05.2004) – Ethnikos Achnas 12/0

26 Antreas Shikkis (13.01.2002) – Apollon Limassol 6/0

Poolkaitsjad

5 Charalampos Charalampous (04.04.2002) – Aris Limassol 27/2

6 Giannis Satsias (28.12.2002) – APOEL Nicosia 9/1

8 Ioannis Kousoulos (14.06.1996) – Omonia Nicosia 48/4

13 Ioannis Costi (17.03.2000) – APO Levadiakos 16/0

19 Antonio Foti (03.11.2003) – Borussia Dortmund 2/0

20 Grigoris Kastanos (30.01.1998) – Hellas Verona 76/8

23 Charalampos Kyriakou (09.02.1995) – FC Dinamo 1948 73/0

Ründajad

9 Ioannis Pittas (10.07.1996) – CSKA Sofia 53/11

10 Pieros Sotiriou (13.01.1993) – APOEL Nicosia 67/12

11 Andronikos Kakoullis (03.05.2001) – Aris Limassol 33/6

14 Evangelos Andreou (24.09.2002) – Omonia Nicosia 1/0

17 Loizos Loizou (18.07.2003) – Hapoel Tel Aviv 45/3

21 Marinos Tzionis (16.07.2001) – UTA Arad 40/3

24 Nicolas Koutsakos (14.11.2003) – APOEL Nicosia 6/1

Peatreener: Apostolos Mantzios