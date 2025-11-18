X!

VAATA OTSE | Naiste korvpallikoondis kaotas Lätile poolaja 18 punktiga

Korvpalli Eesti koondis
{{1763455500000 | amCalendar}}
Korvpalli Eesti koondis

Eesti naiste korvpallikoondis läheb täna EM-valiksarjas võõrsil vastamisi Läti koondisega. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.50. Mängu kommenteerivad Anu Säärits ja Janne Schasmin.

Eesti naiskond pidas eelmisel nädalal kodus kaks EM-valikmängu. Esimeses mängus jäädi Hollandile alla 54:92 ning teises mängus oldi sunnitud tunnistama Sloveenia 87:65 paremust.

Kolmandaks ja ühtlasi selle valikakna viimaseks vastaseks on Läti, kes on viimasest 11 EM-finaalturniirist mänginud üheksal. Läti kaotas enda avamängus võõrsil Sloveeniale 66:77, kuid sai teises mängus Hollandist jagu numbritega 89:62. 

"Väga palju kvaliteetseid mängijaid erinevatest Euroopa liigadest. Midagi lihtsat seal olema ei saa, aga kui 40 minutit on võitlus ja eneseohverdus naiskonna poolt, saame ka sealt pea püsti tagasi sõita," sõnas Eesti koondise peatreener Toomas Annuk.

Läti naiskonna liidriteks on aastaid Euroopa tippklubides mänginud Anete Šteinberga ning tänavu Phoenix Mercuryga naiste NBA finaali jõudnud Kitija Laksa.

"Laksa on visetel nii kiire ja kindel. Ikkagi Euroopa tipptasemel, võib-olla saab isegi öelda, et maailma tipptase, sest niisama WNBA satsi mängima ei saa. Meil tuleb sellega silm peal hoida. Nii kindla viskaja vastu meie veel mänginud ei ole," ütles Eesti tagamängija Anna Gret Asi.

Toimetaja: ERR Sport

