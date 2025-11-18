Detroit Pistonsil on NBA-s käsil hooaja pikim võiduseeria

Vigastuste tõttu mitme põhimängijata Pistons oli alguses tagaajaja rollis, kuid avaveerandi lõpus haarati viiepunktiline eduseis ning enam tagasi ei vaadatud. Teisel poolajal juhiti mitmel korral 24 punktiga ja kohtumine võideti 15 punktiga.

Hüppeliigese vigastusest taastunud Jalen Duran vedas võitjaid 31 punktiga, lisaks hankis 15 lauapalli. Daniss Jenkins ja Javonte Green panustasid võitu vastavalt 26 ja 20 silma. Pacersi parimana tõi 29 punkti Pascal Siakam.

Pistonsil (12-2) on käsil tänavuse hooaja pikim võiduseeria. Viimati võitis Pistons kümme mängu järjest 17 aastat tagasi. Pacersi (1-13) jaoks oli tegu kaheksanda järjestikuse kaotusega.

Valitsev meister ja läänekonverentsi liider Oklahoma City Thunder (14-1) teenis kuuenda võidu järjest, olles võõrsil üle New Orleans Pelicansist (2-12) numbritega 126:109 (49:24, 20:32, 36:24, 21:29).

Chet Holmgren viskas võitjate kasuks 26 ja Shai Gilgeous-Alexander 23 punkti. Nädalavahetusel senise peatreeneri Willie Green'i teenetest loobunud Pelicansi parimana kogus 24 punkti kollanokk Jeremiah Fears.

Teised tulemused:

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 118:106

Philadelphia 76ers - Los Angeles Clippers 110:108

Miami Heat - New York Knicks 115:113

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 110:108

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 120:96

Denver Nuggets - Chicago Bulls 127:130