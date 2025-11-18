TÄNA | "Võimla" küsib: millise hinnangu annate Eesti jalgpallikoondise MM-valiksarjale?

Sel teisipäeval vahetavad Vikerraadio spordisaates "Võimla" mõtteid Kristjan Kalkun, Ivar Lepik ja Juhan Kilumets.

Eesti naiste korvpallikoondis on EM-valiksarja alustanud kahe kaotusega, aga mängupilt on paiguti olnud päris rõõmustav.

Eesti meeste jalgpallikoondis lõpetas MM-valiksarja ühe võidu, ühe viigi, kuue kaotuse ja valikgrupi neljanda kohaga. Kuulajatelt küsime, millise hinnangu annate Eesti jalgpallikoondise MM-valiksarjale?

BC Kalev/Cramol on uus soomlasest peatreener. Kas meeskond saab uue treeneriga ka uue hingamise?

Talispordihooaeg kogub tuure. Marten Liiv püstitas esimesel MK-etapil mitu Eesti rekordit, paika sai laskesuusakoondis hooaja esimeseks MK-võistluseks.

Tõmbame joone alla tenniseaastale.

Koguneme "Võimlas" kell 10.05.