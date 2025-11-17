X!

SK Tapa/Team Kaitsevägi edenes kindlalt finaalturniirile

Käsipall
SK Tapa (oranžis) ja HC Viimsi (valges) võitluses jäi kindlalt peale Kaitseväe meeskond.
SK Tapa (oranžis) ja HC Viimsi (valges) võitluses jäi kindlalt peale Kaitseväe meeskond. Autor/allikas: Marie-Johanna Kippar/SK Tapa
Käsipall

Esmaspäeval võõrustas Eesti meeste käsipalli karikavõistluste veerandfinaalis HC Viimsi/Alexela SK Tapa/Team Kaitseväge. Eurokarika süsteemis, kus võitja selgub kahe mängu kokkuvõttes, oli kodumeeskonnal ees raske ülesanne, kuna esimene matš oli kaotatud 11 väravaga.

Ohtra tehnilise praagiga alanud kohtumises oli SK Tapa treeneripingil tegutsenud Kaspar Lees sunnitud juba 12. minutil aja maha võtma. Meeskondade visked ei jõudnud postide vahele, kas lihtsalt möödavisete või väravavahtide tõrjete mõjul ning poolaja keskpaigaks olid tablool numbrid 4:4.

23. minutil tekkis intsident, kus Kristjan Heinla sai Kaitseväe meeskonna eest vastase maha tõmbamise järel punase kaardi ning sellele järgnenud olukorras teenisid karistusminutid Alexela mängumehed Otto Karl Kont ja Hugo Liiv. Pärast seda suutis Tapa kerge initsiatiivi haarata ning Marten Saare tabamuse järel poolaja 12:10 võita.

Kaitseväe meeskond hoidis juhtohjasid enda käes ning teise poolaja keskpaigaks juhiti Madis Valgu tõrjutud kolmanda karistusviske järel 18:13. Järgneva kümne minuti jooksul suurendasid külalised vahet veelgi ning vaatamata Keret Kippari tabamusele võõrustajate poolelt, olid nad 17:24 kaotusseisus. Mängu lõppseisuks tegi Rasmus Lain 29:22 ja kokkuvõttes edenes SK Tapa finaalturniirile 65:47.

Teisipäeval selgitavad teises veerandfinaalpaaris võitja Mistra ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ning siis selguvad karikavõistluste neli paremat. Põlva Serviti ja Viljandi HC pääsesid eelmise aasta karikafinalistidena otse finaalturniirile, mis toimub nelja meeskonna osalusel 6. ja 7. detsembril.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

17.11

SK Tapa/Team Kaitsevägi edenes kindlalt finaalturniirile

16.11

Serviti sai eurosarjas napi võidu

14.11

Mistra alistas tugeva lõpu toel Tapa

12.11

Serviti kerkis 22-väravalise võiduga meistriliiga ainuliidriks

11.11

Mistra võitis ühepoolse karikafinaali

10.11

Käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

10.11

Viljandi treener kaotusest Põlvale: ma ei saa mängijaid enam aidata

09.11

Mistra sai ühest Läti tiimist jagu, kohe ootab ees järgmine

07.11

Viljandi nägi Tapal vaeva, aga lahkus võiduga

05.11

Mistra ja Kehra pidasid põnevuslahingu, Serviti võttis kindla võidu

02.11

Eesti käsipallikoondis võttis Soomelt revanši

01.11

Käsipallikoondis kaotas kontrollmängus Soomele: protsess on veel pooleli

01.11

Käsipalli noortekoondis minetas lootuse EM-finaalturniirile jõuda

31.10

Jaapanisse siirdunud Morgenson: mänguaega on jagunud piisavalt

30.10

Käsipallinoored jahivad EM-i piletit: peame suutma end kahe parima hulka mängida

multimeedia

sport.err.ee uudised

17.11

Markus Kajak saavutas USA-s kolmanda koha

17.11

SK Tapa/Team Kaitsevägi edenes kindlalt finaalturniirile

17.11

Tokyo paralümpiavõitja suri vaid 28 aasta vanuselt

17.11

Rauno Sappinen: ei ole võidupinget, vaid väga suur võidusoov

17.11

ETV spordisaade, 17. november

17.11

Harju Laagri pikendas peatreeneriga lepingut

17.11

FOTOD | Norra jalgpallikoondislased võeti kodumaal vastu sangaritena

17.11

Piiri taga tegid enim skoori Kurik, Tammearu, Vares ja Allik

17.11

Anthony Joshua läheb poksiringis vastamisi Jake Pauliga

17.11

Asi Läti naiskonna staarist: nii kindla viskaja vastu meie veel mänginud ei ole

17.11

Abitreener Pehka: meil on kuus väga korralikku veerandit ette näidata

17.11

Neidude jalgpallikoondis alustas UEFA sõprusturniiri kaotusega Ukrainale

17.11

Üksiksõidu maailmameister teenis esimese GP-etapi võidu

17.11

Mika Häkkineni tütar liitus McLareni noorteprogrammiga

17.11

Adler aitas ilusate esitustega Bostoni esimeste võitudeni

loetumad

17.11

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks

17.11

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

16.11

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

15.11

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

17.11

Markkaneni viskekontsert viis Jazzi kahe lisaaja järel võidule

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

16.11

Taas MK-sarja lävele jõudnud Gaim: ma ei lakanud endasse uskumast

16.11

Glinka teenis karjääri esimese ATP Challengeri turniirivõidu

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo