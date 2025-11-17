SK Tapa/Team Kaitsevägi edenes kindlalt finaalturniirile

Esmaspäeval võõrustas Eesti meeste käsipalli karikavõistluste veerandfinaalis HC Viimsi/Alexela SK Tapa/Team Kaitseväge. Eurokarika süsteemis, kus võitja selgub kahe mängu kokkuvõttes, oli kodumeeskonnal ees raske ülesanne, kuna esimene matš oli kaotatud 11 väravaga.

Ohtra tehnilise praagiga alanud kohtumises oli SK Tapa treeneripingil tegutsenud Kaspar Lees sunnitud juba 12. minutil aja maha võtma. Meeskondade visked ei jõudnud postide vahele, kas lihtsalt möödavisete või väravavahtide tõrjete mõjul ning poolaja keskpaigaks olid tablool numbrid 4:4.

23. minutil tekkis intsident, kus Kristjan Heinla sai Kaitseväe meeskonna eest vastase maha tõmbamise järel punase kaardi ning sellele järgnenud olukorras teenisid karistusminutid Alexela mängumehed Otto Karl Kont ja Hugo Liiv. Pärast seda suutis Tapa kerge initsiatiivi haarata ning Marten Saare tabamuse järel poolaja 12:10 võita.

Kaitseväe meeskond hoidis juhtohjasid enda käes ning teise poolaja keskpaigaks juhiti Madis Valgu tõrjutud kolmanda karistusviske järel 18:13. Järgneva kümne minuti jooksul suurendasid külalised vahet veelgi ning vaatamata Keret Kippari tabamusele võõrustajate poolelt, olid nad 17:24 kaotusseisus. Mängu lõppseisuks tegi Rasmus Lain 29:22 ja kokkuvõttes edenes SK Tapa finaalturniirile 65:47.

Teisipäeval selgitavad teises veerandfinaalpaaris võitja Mistra ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ning siis selguvad karikavõistluste neli paremat. Põlva Serviti ja Viljandi HC pääsesid eelmise aasta karikafinalistidena otse finaalturniirile, mis toimub nelja meeskonna osalusel 6. ja 7. detsembril.