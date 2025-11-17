X!

Harju Laagri pikendas peatreeneriga lepingut

Premium liiga
Lauri Nuuma
Lauri Nuuma Autor/allikas: Harju JK Laagri / Harju JK / Harju Jalgpallikool/Facebook
Premium liiga

Jalgpalli Premium liigas tänavu klubi ajaloo parima ehk seitsmenda koha saavutanud Harju JK Laagri teatas, et peatreener Lauri Nuuma jätkab meeskonna juhtimist ka uuel hooajal.

Nuuma sõlmis Harjuga uue 1+1 lepingu. "Terve hooaja vältel suutsime meeskonnana kasvada, areneda ja tõestada, et meie tase on Premium Liiga vääriline. Me tegutsesime ühtselt ning saavutasime edu mitmel rindel — olgu selleks Karel Eerme pääs A-koondise nimekirja või Martin Jose siirdumine Sloveeniasse, mis kinnitab, et meie töö kannab vilja nii individuaalselt kui meeskondlikult," ütles Nuuma klubi ühismeedia postituses.

"Peatreeneri roll on kahtlemata üks klubi kõige olulisemaid ning võin kindlalt öelda, et meeskond on heades kätes," kommenteeris klubi tegevjuht Kalmar Liiv. "Hoiame kindlalt oma kurssi: toetame noorte arengut, analüüsime täpselt positsioone, kus meeskonda tugevdamine on vajalik, kuid jääme kindlaks oma DNA-le. Usume noortesse mängijatesse ja soovime pakkuda neile võimalust karjääri käivitamiseks – loomulikult tingimusel, et nad on tööka suhtumisega, ambitsioonikad ja oma minutite eest valmis võitlema."

Enne peatreeneriks saamist töötas Nuuma Harjus nii spordidirektorina kui ka abitreenerina.

Toimetaja: Henrik Laever

