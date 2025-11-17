Piiri taga tegid enim skoori Kurik, Tammearu, Vares ja Allik

Bielsko-Biala Bostiku naiskond ja Kertu Laak pidid Poola kõrgliigas tunnistama UNI Opole 3:0 (25:15, 25:20, 25:15) paremust. Laak panustas seekord kaheksa punkti (+5). Liigatabelis ollakse üheksa punktiga kuuendad, vahendab Volley.ee.

Märt Tammearu ja Timo Tammemaa tööandja Hokkaido Voreas sai lõppenud nädalal kirja kaks kaotust Hiroshima meeskonnalt. Esimene kohtumine lõppes vastase 3:0 (25:21, 25:22, 25:16) paremusega, Tammearult 13 ja Tammemaalt viis punkti. Teine mäng lõppes samuti Hiroshima 3:0 (25:17, 25:18, 27:25) võiduga. Tammearu tõi 15 ja Tammemaa üheksa punkti. Tabelis on Hokkaido meeskond kahe võidu ja kuue kaotusega viimasel real.

Soome meistriliigas pidi Marily Lassi tööandja LiigaPloki tunnistama Oriveden Ponnistuse 3:1 (25:20, 25:22, 14:25, 25:15) üleolekut. Lassi arvele jäi 11 punkti (+3). Liigas on eestlanna koduklubi üheksa punktiga seitsmes.

Prantsusmaal pidi Robert Viiberi koduklubi Narbonne tunnistama Ajaccio 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) paremust. Eestlasest sidemängija tõi lisaks oma põhitöööle ka kaks punkti (-1). Alex Saaremaa aitas Chaumont´ meeskonna 3:1 (19:25, 25:20, 25:13, 25:20) võidule Nice´i vastu, tuues üheksa punkti (+3). Tabelis on Narbonne kaheksa punktiga üheksas ja Chaumont nelja punktiga viimasel real.

Prantsusmaa esiliigas sai Ardo Kreegi tööandjaks olev Saint-Quentin 3:1 (16:25, 25:18, 25:17, 29:27) jagu France Avenirist. Kreegilt üheksa punkti (+3). Tabelis ollakse 12 silmaga teised.

Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau pidi Rumeenia kõrgliigas tunnistama Bukaresti Steaua 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:23) paremust. Hurt tõi 12 punkti (+2), Teppani arvele jäi kuus punkti (-7). Omavahel kohtusid Silver Maari tööandja Bukaresti Rapid ja Renet Vankeri ning Timo Lõhmuse koduklubiks olev Galati Arcada ning 3:1 (27:25, 25:23, 23:25, 25:18) võitis Galati meeskond. Lõhmuselt viis punkti (-2), Vanker panustas lisaks mängu juhtimisele ka kaks punkti (+2), Maari vastuvõtt oli 14%. Tabelis on Zalau 11 silmaga teine, Rapid üheksa punktiga viies ja Galati seitsme punktiga kuues.

Slovakkias kaotas Mirjam Karoliine Kase ja Caterina Cicetti koduklubi Uniza Žilina 0:3 (23:25, 26:28, 11:25) Slavia naiskonnale. Kask tõi 11 punkti (+7) ja Cicetti arvele kogunes viis punkti (+0). Liigas ollakse 11 punktiga neljandal positsioonil.

Lissaboni Sporting ja Marx Aru said Portugalis kirja 3:0 (25:17, 25:15, 25:22) võidu Castelo Maia üle, eestlasest temporündaja tõi osalise mänguajaga neli punkti (+3). Tabelis on Sporting 13 punktiga teine.

Šveitsis aitas Joosep Kurik Genfi Chenois´ meeskonna 3:1 (25:22, 25:21, 15:25, 25:16) võidule Jona üle. Kurik tõi omadele 15 punkti (+6). Liigas on Genf 15 punktiga esikohal.

Austrias pidi Jan Markus Üpruse koduklubiks olev Waldvierteli Union Raiffeisen vastu võtma 2:3 (18:25, 25:20, 25:16, 22:25, 9:15) kaotuse Amstettenilt. Üprus seekord kaasa ei teinud. Tabelis on eestlase tööandja 12 punktiga viiendal kohal.

Itaalia esiliigas said Karli Allik ja Abba Pineto meeskond 3:0 (25:20, 25:18, 25:22) jagu Cataniast. Allikult 15 punkti (+8). Liigatabelis on Pineto 12 punktiga teine.

Türgi kõrgliigas sai Kadi Kullerkannu koduklubi Besiktas 0:3 (22:25, 23:25, 14:25) kaotuse Belediyesporilt. Kullerkann sekkus episoodiliselt ja tõi ka ühe punkti (+0). Liigatabelis ollakse kuue punktiga üheksandal kohal.

Salme Adeele Hollas ja American University teenisid USA üliõpilasliigas võidulisa, kui 3:0 (25:15, 25:14, 25:20) alistati Lafayette. Hollaselt 13 punkti. Nüüd ootab naiskonda ees Patriot League´i finaalturniir. Carmel Vares ja Iowa ülikool said magusa 3:2 (25:20, 17:25, 25:27, 29:27, 15:9) võidu Northwesterni üle. Vareselt 16 punkti. Seejärel tuli aga 2:3 (25:21, 19:25, 18:25, 25:23, 13:15) alla vanduda Minnesotale, eestlannalt 15 punkti. Johanna Sova ja Florida State´i ülikool said esmalt kirja 1:3 (20:25, 25:19, 19:25, 19:25) kaotuse Loiusville´ilt, Sovalt kaheksa punkti. Seejärel alistati 3:2 (25:19, 23:25, 25:19, 18:25, 15:12) Notre Dame, eestlannalt kolm punkti.