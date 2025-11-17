Üksiksõidu maailmameister teenis esimese GP-etapi võidu

Lühikavas paremuselt teise punktisumma teeninud Liu kogus vabakavas 140,54 punkti. Ta kaotas oma isiklikule rekordile veidi enam kui kümne punktiga, kuid sellest siiski piisas, et edestada kahe kava kokkuvõttes jaapanlannat Rinka Watanabet.

20-aastane Liu kogus kokkuvõttes 214,27 silma, Watanabe kaotas talle 3,31 punktiga. "Hüpete ajal tundsin, et need ei õnnestunud üldse. Sellepärast oli võit pisut ootamatu," tunnistas esimest korda GP-etapi võitnud Liu võistluse järel.

"Unustan tihti ära, et minu tulemust mõjutavad ka piruetid ja kava ise, mitte ainult hüpped. Pean oma esituse uuesti üle vaatama ja küllap siis saan aru, mida sellest arvata," lisas ta.

Pjedestaali madalaimale astmele jõudis Gruusia esindaja Anastasiia Gubanova (204,69), seejuures neljandaks tulnud itaallanna Lara Nuki Gutmann jäi talle alla vaid 0,40 punktiga.

Kuue parema sekka pääsesid veel ameeriklanna Starr Andrews (195,28 p) ja korealanna Kim Chaeyeon (188,22 p).

Meeste üksiksõidus sai esikoha prantslane Kevin Aymoz, kellele oli see samuti karjääri esimeseks võiduks GP-sarjas.