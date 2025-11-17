X!

Üksiksõidu maailmameister teenis esimese GP-etapi võidu

Iluuisutamine
Vasakult: Rinka Watanabe, Alysa Liu, Anastasiia Gubanova.
Vasakult: Rinka Watanabe, Alysa Liu, Anastasiia Gubanova. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Iluuisutamine

Iluuisutamise GP-etapil USA-s Lake Placidis võitis naiste üksiksõidu valitsev maailmameister Alysa Liu.

Lühikavas paremuselt teise punktisumma teeninud Liu kogus vabakavas 140,54 punkti. Ta kaotas oma isiklikule rekordile veidi enam kui kümne punktiga, kuid sellest siiski piisas, et edestada kahe kava kokkuvõttes jaapanlannat Rinka Watanabet.

20-aastane Liu kogus kokkuvõttes 214,27 silma, Watanabe kaotas talle 3,31 punktiga. "Hüpete ajal tundsin, et need ei õnnestunud üldse. Sellepärast oli võit pisut ootamatu," tunnistas esimest korda GP-etapi võitnud Liu võistluse järel.

"Unustan tihti ära, et minu tulemust mõjutavad ka piruetid ja kava ise, mitte ainult hüpped. Pean oma esituse uuesti üle vaatama ja küllap siis saan aru, mida sellest arvata," lisas ta.

Pjedestaali madalaimale astmele jõudis Gruusia esindaja Anastasiia Gubanova (204,69), seejuures neljandaks tulnud itaallanna Lara Nuki Gutmann jäi talle alla vaid 0,40 punktiga.

Kuue parema sekka pääsesid veel ameeriklanna Starr Andrews (195,28 p) ja korealanna Kim Chaeyeon (188,22 p).

Meeste üksiksõidus sai esikoha prantslane Kevin Aymoz, kellele oli see samuti karjääri esimeseks võiduks GP-sarjas.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

iluuisutamise uudised

17:25

Üksiksõidu maailmameister teenis esimese GP-etapi võidu

16.11

Erinevate probleemidega kimpus olnud Aymoz võitis esimest korda GP-etapi

14.11

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

09.11

Prantsuse pass annab Kanada uisutajale tituleeritud partneriga olümpiašansi

08.11

Levandi teenis Riias kindla esikoha, Langerbaur neljas

07.11

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

03.11

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet

02.11

Selevko jõudis esimese Eesti meesuisutajana GP-etapil pjedestaalile

02.11

Suurepärane vabakava tõi Chibale esimese GP-etapi võidu

02.11

Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu

01.11

Eesti iluuisutalent kritiseeris alaliidu otsust: kas täiskasvanud kardavad?

31.10

Uisuliit kohandas Eesti meistrivõistluste vanusepiirangut

31.10

Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel Kanada GP-etapil

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

videod

sport.err.ee uudised

18:19

Abitreener Pehka: meil on kuus väga korralikku veerandit ette näidata

17:52

Neidude jalgpallikoondis alustas UEFA sõprusturniiri kaotusega Ukrainale

17:25

Üksiksõidu maailmameister teenis esimese GP-etapi võidu

16:50

Mika Häkkineni tütar liitus McLareni noorteprogrammiga

16:19

Adler aitas ilusate esitustega Bostoni esimeste võitudeni

15:49

Buffalo mängujuht tegi järjekordse hiilgemängu, Eagles võitis koledalt

15:13

Visnap sprintis kurtide olümpial poolfinaali

14:41

Naiste hokiliigas peeti väravarohke nädalavahetus

14:13

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

14:12

Galerii: Hokiliigas olid liidrid võidukad Uuendatud

13:38

Toikka ja Piigli pälvisid fitnessi MM-tiitli

13:01

Pajusalu hoolealused võitsid MM-il alagrupi, Vesiku paar samuti edasi

12:27

Ujumise juunioride ja noorte meistrivõistlustel püstitati 21 rahvusrekordit

11:54

Pittsburgh viskas Stockholmis Nashville'ile neli vastuseta väravat

11:18

Võrkpalli Balti liiga kuu parimaks valiti Selveri talendikas diagonaal

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo