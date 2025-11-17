Neidude jalgpallikoondis alustas UEFA sõprusturniiri kaotusega Ukrainale

Ukraina asus kohtumist juhtima 11. minutil, kui eestlannad ei suutnud posti tabanud kauglöögi järel lahtist palli klaarida. Mängu 24. minutil suurendas vastane eduseisu, viies rünnaku paremale äärele ning lõpetades olukorra täpse löögiga ristnurka. Eesti leidis avapoolajal küll võimalusi palli võitmiseks ja kiirrünnakute ülesehitamiseks, ent rünnakute lõpetamisel jäi vastastele alla ning vaheajale mindi 0:2 kaotusseisus, vahendab jalgpall.ee.

Teise poolaja alguses tegutses Ukraina agressiivsemalt ja teenis 64. minutil kauglöögist kolmanda värava. Viis minutit hiljem avanes Eestil heast tsoonist karistuslöök, kuid Hanna Valneri löök läks üle värava. Poolaja teises pooles sai Eesti mängu paremini kontrolli alla ja jõudis mitmel korral rünnakul ohtlikult peale, kuid skoori avada ei suudetud.

Eesti järgmine vastane on Slovakkia, kellega kohtumises kõlab avavile teisipäeval, 18. novembril kell 17.30. Reedel kohtutakse turniiri võõrustaja Soomega.