X!

Adler aitas ilusate esitustega Bostoni esimeste võitudeni

Korvpall
Anete Elisabeth Adler.
Anete Elisabeth Adler. Autor/allikas: Boston University Women's Basketball/Facebook
Korvpall

Euroopas mängivad Eesti naiskorvpallurid on hetkel Eesti rahvusnaiskonna juures, kuid ookeani taga mängisid eelmisel nädalal suuri minuteid Keandra Koorits, Anete Elisabeth Adler ja Marie Anette Sepp.

Washington State Cougars (0-4) ja Keandra Koorits pole senise nelja mänguga veel suutnud võiduarvet avada. Viimati jäädi 46:54 alla Stanfordile (4-0). Eestlanna kogus 25 mänguminutiga seitse punkti (kahesed 1/7, kolmesed 1/5, vabavisked 2/2), kolm lauapalli, ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ja kolm isiklikku viga, vahendab Basket.ee.

Boston University Terriers (2-2) ja Anete Elisabeth Adler pöörasid ennast möödunud nädalal võitude teele, kui alistasid mõlemad nende teel olnud vastased.

Esimeses mängus võideti tänu võimsale viimasele veerandajale (22:7) Northeasterni (1-3) 61:57. Eestlanna kogus 26 minutiga 10 punkti (kahesed 3/7, vabavisked 4/4), kolm lauapalli, neli resultatiivset söötu, kolm viskeblokeeringut, neli pallikaotust ja ühe isikliku vea.

Teises kohtumises oldi 65:58 paremad New Havenist (1-3). Adleri arvele kogunes 32 minutiga üleplatsinaisena 21 punkti (kahesed 8/16, vabavisked 5/6), kaheksa lauapalli, kolm resultatiivset söötu, üks vaheltlõige, kaks viskeblokeeringut, üks pallikaotus ja üks isiklik viga.

Morehead State (1-2) ja Marie Anette Sepp pidid numbritega 60:76 alla vanduma Ohio (2-1) ülikoolile. Eestlanna arvele kogunes 26 minutiga oma naiskonna parimana 13 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 1/6, vabavisked 2/6), kolm lauapalli, viis resultatiivset söötu, üks vaheltlõige ja kolm pallikaotust. Oma ainsa kolmese tabas Sepp seejuures koos avaveerandi lõpusireeniga enda väljakupoolelt.

Columbia Lions (2-1) ja Marta Eleri Jaama pidid vastu võtma hooaja esimese kaotuse, kui jäädi alla Richmondile (3-1) 67:77. 20-aastane Jaama platsil ei käinud.

Idaho Vandals (3-1) ja Kätlin Kangur lisasid tabelisse võidu, kui mängiti üle Southern Utah (3-1) 76:72. 19-aastane eestlanna viibis väljakul kaks minutit ning sai protokolli kirja ühe isikliku vea.

NCAA tugevuselt teises divisjonis alustasid Charleston (1-1) ja Kristel Rattasepp põhihooaega võidukalt, kui mängiti üle Slippery Rock 64:52. Nädala teises kohtumises jäädi aga 43:68 alla Gannonile. 19-aastane eestlanna kummaski mängus väljakul ei käinud.

Chipola College (4-0) ja Sille-Liis Mölder jätkasid NJCAA sarjas võidulainel, kui 88:64 mängiti üle Bishop State Community College. 20-aastane eestlanna kogus 10 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/2, vabavisked 1/3), neli lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, ühe viskeblokeeringu, ühe pallikaotuse ja kaks isiklikku viga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

16:19

Adler aitas ilusate esitustega Bostoni esimeste võitudeni

10:46

Böckleri vinge esitus ei päästnud Krosnot suurest kaotusest

09:37

Markkaneni viskekontsert viis Jazzi kahe lisaaja järel võidule

16.11

Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

16.11

Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas eksimatult

16.11

Kolmikduubli teinud Jokic aitas Nuggetsi seitsmenda järjestikuse võiduni

16.11

Algkoosseisu pääsenud Drell aitas Joventuti võidule

15.11

Toom: treener ütles, et kui oleksime esimese kaotanud, näeks ta tobe välja

15.11

Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

15.11

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

15.11

Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

15.11

Lass: alustada tuleb paremini ja miks mitte siis järgmine kord ära võtta

15.11

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja

15.11

Curry vabavisked ja hooaja punktirekord tõid Golden State Warriorsile võidu

videod

sport.err.ee uudised

16:19

Adler aitas ilusate esitustega Bostoni esimeste võitudeni

15:49

Buffalo mängujuht tegi järjekordse hiilgemängu, Eagles võitis koledalt

15:13

Visnap sprintis kurtide olümpial poolfinaali

14:41

Naiste hokiliigas peeti väravarohke nädalavahetus

14:13

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

14:12

Galerii: Hokiliigas olid liidrid võidukad Uuendatud

13:38

Toikka ja Piigli pälvisid fitnessi MM-tiitli

13:01

Pajusalu hoolealused võitsid MM-il alagrupi, Vesiku paar samuti edasi

12:27

Ujumise juunioride ja noorte meistrivõistlustel püstitati 21 rahvusrekordit

11:54

Pittsburgh viskas Stockholmis Nashville'ile neli vastuseta väravat

11:18

Võrkpalli Balti liiga kuu parimaks valiti Selveri talendikas diagonaal

10:46

Böckleri vinge esitus ei päästnud Krosnot suurest kaotusest

10:11

Saalijalgpalli meistriliigas sündis hooaja esimene viik

09:37

Markkaneni viskekontsert viis Jazzi kahe lisaaja järel võidule

09:03

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

loetumad

16.11

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

09:03

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks Uuendatud

16.11

Taas MK-sarja lävele jõudnud Gaim: ma ei lakanud endasse uskumast

15.11

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

16.11

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

16.11

Glinka teenis karjääri esimese ATP Challengeri turniirivõidu

15.11

Leok tuli Tallinnas neljandaks sõbra tsikliga: mu enda oma on liiga juust!

09:37

Markkaneni viskekontsert viis Jazzi kahe lisaaja järel võidule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo