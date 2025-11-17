Adler aitas ilusate esitustega Bostoni esimeste võitudeni

Euroopas mängivad Eesti naiskorvpallurid on hetkel Eesti rahvusnaiskonna juures, kuid ookeani taga mängisid eelmisel nädalal suuri minuteid Keandra Koorits, Anete Elisabeth Adler ja Marie Anette Sepp.

Washington State Cougars (0-4) ja Keandra Koorits pole senise nelja mänguga veel suutnud võiduarvet avada. Viimati jäädi 46:54 alla Stanfordile (4-0). Eestlanna kogus 25 mänguminutiga seitse punkti (kahesed 1/7, kolmesed 1/5, vabavisked 2/2), kolm lauapalli, ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ja kolm isiklikku viga, vahendab Basket.ee.

Boston University Terriers (2-2) ja Anete Elisabeth Adler pöörasid ennast möödunud nädalal võitude teele, kui alistasid mõlemad nende teel olnud vastased.

Esimeses mängus võideti tänu võimsale viimasele veerandajale (22:7) Northeasterni (1-3) 61:57. Eestlanna kogus 26 minutiga 10 punkti (kahesed 3/7, vabavisked 4/4), kolm lauapalli, neli resultatiivset söötu, kolm viskeblokeeringut, neli pallikaotust ja ühe isikliku vea.

Teises kohtumises oldi 65:58 paremad New Havenist (1-3). Adleri arvele kogunes 32 minutiga üleplatsinaisena 21 punkti (kahesed 8/16, vabavisked 5/6), kaheksa lauapalli, kolm resultatiivset söötu, üks vaheltlõige, kaks viskeblokeeringut, üks pallikaotus ja üks isiklik viga.

Morehead State (1-2) ja Marie Anette Sepp pidid numbritega 60:76 alla vanduma Ohio (2-1) ülikoolile. Eestlanna arvele kogunes 26 minutiga oma naiskonna parimana 13 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 1/6, vabavisked 2/6), kolm lauapalli, viis resultatiivset söötu, üks vaheltlõige ja kolm pallikaotust. Oma ainsa kolmese tabas Sepp seejuures koos avaveerandi lõpusireeniga enda väljakupoolelt.

Columbia Lions (2-1) ja Marta Eleri Jaama pidid vastu võtma hooaja esimese kaotuse, kui jäädi alla Richmondile (3-1) 67:77. 20-aastane Jaama platsil ei käinud.

Idaho Vandals (3-1) ja Kätlin Kangur lisasid tabelisse võidu, kui mängiti üle Southern Utah (3-1) 76:72. 19-aastane eestlanna viibis väljakul kaks minutit ning sai protokolli kirja ühe isikliku vea.

NCAA tugevuselt teises divisjonis alustasid Charleston (1-1) ja Kristel Rattasepp põhihooaega võidukalt, kui mängiti üle Slippery Rock 64:52. Nädala teises kohtumises jäädi aga 43:68 alla Gannonile. 19-aastane eestlanna kummaski mängus väljakul ei käinud.

Chipola College (4-0) ja Sille-Liis Mölder jätkasid NJCAA sarjas võidulainel, kui 88:64 mängiti üle Bishop State Community College. 20-aastane eestlanna kogus 10 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/2, vabavisked 1/3), neli lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, ühe viskeblokeeringu, ühe pallikaotuse ja kaks isiklikku viga.