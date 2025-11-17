Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

Sarnaselt Eesti koondisele selgus ka Norra koondis äsja toimunud katsevõistluste põhjal, kuid Idre katsevõistluste asemel korraldasid norralased Geilos enda võistlused. Alaliit hindas võistlejate tulemusi kas hindega A või B, mille koondamisel eraldati sportlased kas MK-sarja või IBU karikavõistlustele.

Norra laskesuusaliit tõstis esile Vetle Sjaastad Christianseni esitusi, kes pälvis oma sünnilinnas koha MK-sarjas. Lisaks temale pääsesid meeskonda veel Johan-Olav Botn, Isak Leknes Frey, Sturla Holm Lägreid, Endre Strömsheim, Vebjörn Sörum ja Martin Uldal. Varusõitjaks jäeti Sivert Guttorm Bakken, kes alustab hooaega IBU karikasarjas.

Naiste koosseisu kaasati Ragnhild Femsteinevik, Marthe Kraakstad Johansen, Marit Öygard, Maren Hjelmeset Kirkeeide, Karoline Offigstad Knotten ja Ingrid Landmark Tandrevold. Varuvõistlejana võetakse kaasa Karoline Erdal.

"Teadsime, et viimaste kohtade nimel tuleb kõva võitlus. See, et meil on nii palju suurepäraseid võistlejaid, on küll fantastiline, aga see tähendab ühtlasi, et mõned väga head sportlased ei pääse MK-sarja," tõdes Norra laskesuusaliidu spordidirektor Per Arne Botnan.

Norra koondis on tõesti võimas, isegi ilma legendaarsete vendade Bödeta, kes mullu koos oma karjääri lõpetasid. Lisaks eelmainitud varuvõistlejatele peavad oma hooaega alustama IBU karikasarjas ka Johannes Dale-Skjevdal ja June Arnekleiv.

"See on ainult esimene valik, neil on selle hooaja vältel mitu võimalust veel tippkoosseisu pürgida. Koosseis olümpiamängudeks alles selgub," lisas Botnan.

Östersundi maailma karika etapp avatakse laupäeval, 29. novembril teatesõitudega, IBU karikasari saab hoo sisse neljapäeval, 4. detsembril Obertilliachis sprindisõitudega.