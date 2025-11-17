X!

Pittsburgh viskas Stockholmis Nashville'ile neli vastuseta väravat

Jäähoki
Rootsi hokilegend Peter Forsberg sai Avicii Arenal hea istekoha
Rootsi hokilegend Peter Forsberg sai Avicii Arenal hea istekoha Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jäähoki

Pühapäeva õhtupoolikul peeti Stockholmis Põhja-Ameerika jäähokiliiga NHL-i kohtumine, milles teenis kindla võidu Pittsburgh Penguins.

Pittsburghi meeskond tuli lombi ületamisega selgelt paremini toime, kui viskas Avicii Arenal enam kui 12 000 inimese eest juba esimese 11 minutiga kolm väravat. Võidule pandi punkt kolm minutit enne lõpusireeni, kui tühja väravasse visati neljas tabamus.

Värava said kirja ameeriklane Blake Lizotte, venelane Jevgeni Malkin ning kanadalased Parker Wotherspoon ja Sidney Crosby.

Penguins sai ühtlasi revanši, sest Nashville teenis reedel esimeses Stockholmi mängus lisaajal 2:1 võidu. Sel hooajal NHL enam väljaspool USA-d ja Kanadat mänge ei pea.

Pittsburgh on võitnud sel hooajal kümme mängu ja kaotanud üheks (neli lisaajal), 24 punktiga jätkatakse idakonverentsis kolmandal kohal. Nashville pole hoogu leidnud, 20 mängu järel ollakse 16 punktiga läänes eelviimasel ehk 16. tabelireal.

Viimased neli mängu võitnud Islanders läks võõrsil NHL-i parima meeskonna Colorado Avalanche'i vastu juba kolmandal minutil juhtima, aga New Yorgi klubi jäi teisel perioodil kerge laviini alla, kui Colorado viskas pooleteise minutiga kaks väravat. Islanders jahtis viigiväravat, aga seda ei sündinudki ja mängu lõpus sai Colorado veel kaks tabamust kirja, vormistades 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) võidu.

Islandersi värava viskas rootslane Emil Heineman, Avalanche'i eest tegid skoori tšehh Martin Necas, rootslane Victor Olofsson ning ameeriklased Brock Nelson ja Ross Colton.

13 võitu (üks lisaajal) ja kuus kaotust (viis lisaajal) kogunud Colorado jätkab 31 punktiga liidrina, läänekonverentsis on teisel kohal 12 mängu võitnud ja seitse kaotanud Dallas Stars. Idas on tipus 13 võidu ja viie kaotusega New Jersey Devils.

Teised tulemused:
Tampa Bay - Vancouver 2:6
Minnesota - Vegas 3:2 (la.)
New York Rangers - Detroit 1:2

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

14:12

Galerii: Hokiliigas olid liidrid võidukad Uuendatud

11:54

Pittsburgh viskas Stockholmis Nashville'ile neli vastuseta väravat

16.11

Panter sai Leedus kaks kaotust

16.11

Ovetškin viskas 902. värava, aga eksis karistusviskel ja Capitals kaotas

16.11

Rooba viskas KooKoo võidumängus värava

14.11

Marchand ületas NHL-is 1000 punkti piiri

13.11

Rooba klubi sai suure võidu

13.11

Noore kaitsja kübaratrikk kindlustas New Jersey liidrikohta

12.11

Avalanche'i kapten viskas üle kolme aasta värava

11.11

Jäähoki kuulsuste hall täienes Chara ja Keithiga

11.11

Edmonton Oilers pesi häbi maha

10.11

Hokiliigas said võidu PSK ja Viru Sputnik

09.11

Edmonton Oilersil oli kodujääl piinlik õhtu

08.11

Eesti hokikoondis alistas ka Hollandi ja võitis koduse turniiri

08.11

19-aastane Celebrini tõusis NHL-i resultatiivsustabelis esikohale

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

14:13

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

13:38

Toikka ja Piigli pälvisid fitnessi MM-tiitli

13:01

Pajusalu hoolealused võitsid MM-il alagrupi, Vesiku paar samuti edasi

12:27

Ujumise juunioride ja noorte meistrivõistlustel püstitati 21 rahvusrekordit

11:18

Võrkpalli Balti liiga kuu parimaks valiti Selveri talendikas diagonaal

10:46

Böckleri vinge esitus ei päästnud Krosnot suurest kaotusest

10:11

Saalijalgpalli meistriliigas sündis hooaja esimene viik

09:37

Markkaneni viskekontsert viis Jazzi kahe lisaaja järel võidule

09:03

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

08:31

Eesti naiskonnad näitasid Balti liigas võimu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo