Pittsburgh viskas Stockholmis Nashville'ile neli vastuseta väravat

Pittsburghi meeskond tuli lombi ületamisega selgelt paremini toime, kui viskas Avicii Arenal enam kui 12 000 inimese eest juba esimese 11 minutiga kolm väravat. Võidule pandi punkt kolm minutit enne lõpusireeni, kui tühja väravasse visati neljas tabamus.

Värava said kirja ameeriklane Blake Lizotte, venelane Jevgeni Malkin ning kanadalased Parker Wotherspoon ja Sidney Crosby.

Penguins sai ühtlasi revanši, sest Nashville teenis reedel esimeses Stockholmi mängus lisaajal 2:1 võidu. Sel hooajal NHL enam väljaspool USA-d ja Kanadat mänge ei pea.

Pittsburgh on võitnud sel hooajal kümme mängu ja kaotanud üheks (neli lisaajal), 24 punktiga jätkatakse idakonverentsis kolmandal kohal. Nashville pole hoogu leidnud, 20 mängu järel ollakse 16 punktiga läänes eelviimasel ehk 16. tabelireal.

Viimased neli mängu võitnud Islanders läks võõrsil NHL-i parima meeskonna Colorado Avalanche'i vastu juba kolmandal minutil juhtima, aga New Yorgi klubi jäi teisel perioodil kerge laviini alla, kui Colorado viskas pooleteise minutiga kaks väravat. Islanders jahtis viigiväravat, aga seda ei sündinudki ja mängu lõpus sai Colorado veel kaks tabamust kirja, vormistades 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) võidu.

Islandersi värava viskas rootslane Emil Heineman, Avalanche'i eest tegid skoori tšehh Martin Necas, rootslane Victor Olofsson ning ameeriklased Brock Nelson ja Ross Colton.

13 võitu (üks lisaajal) ja kuus kaotust (viis lisaajal) kogunud Colorado jätkab 31 punktiga liidrina, läänekonverentsis on teisel kohal 12 mängu võitnud ja seitse kaotanud Dallas Stars. Idas on tipus 13 võidu ja viie kaotusega New Jersey Devils.

Teised tulemused:

Tampa Bay - Vancouver 2:6

Minnesota - Vegas 3:2 (la.)

New York Rangers - Detroit 1:2