Böckleri vinge esitus ei päästnud Krosnot suurest kaotusest

Eesti korvpallur Leemet Böckler tegi Poola kõrgliigas suurepärase mängu, aga tema koduklubi Krosno sai võõrsil kindla kaotuse. Kerr Kriisa ja Cincinnati jätkasid NCAA-s võidukalt, Leedus läksid vastamisi Kristian Kullamäe ja Mihkel Kirves.

Krosno asus võõrsil Gliwice vastu juhtima 9:4, aga kaotas avaveerandi 17:19. Teine veerandaeg kulges veel tasavägiselt ning poolajapausile mindi võõrustaja kahepunktilisel eduseisul. Gliwice alustas teist poolaega tempokalt ning saavutas mitmel korral 12-punktilise edu, aga Krosno jõudis otsustava veerandi eel viie punkti kaugusele.

Otsustav veerand kulges aga täielikult võõrustajale, kes võitis veerandi 30:12, skoorides sealhulgas mängu viimased 13 punkti. Lõpusireeni kõlades jäi tabloole Gliwice kindel 98:75 (19:17, 26:26, 23:20, 30:12).

24-aastane Böckler viskas avapoolajal 18 punkti ning kogus mängu lõpuks 33 minutiga 23 silma (kahesed 6/10, kolmesed 3/4, vabavisked 2/3), viis lauapalli, kaks vaheltlõiget ja ühe resultatiivse söödu. Ta oli Krosno parim, üleplatsimeheks kerkis aga Gliwice ameeriklasest tagamees Rashun Davis, kes lõpetas 27 punkti, nelja lauapalli, kolme korvisöödu ja kahe vaheltlõikega.

Sander Raieste jätkas Hispaania kõrgliigas hea hooga ning kogus kodus Breogani vastu seitse punkti ja viis lauda, aga Murcia pidi leppima 83:96 (15:25, 23:23, 19:22, 26:26) kaotusega.

Kaotusega pidi leppima ka Kaspar Treier, kelle leivaisa Napoli jäi kodus Bresciale alla tulemusega 72:85 (15:23, 18:21, 16:12, 23:29). Treier skooris kaks punkti ja haaras viis lauapalli.

Leedu kõrgliigas läksid vastamisi Kristian Kullamäe ja Mihkel Kirvese klubid, võidu võtsid Kullamäe ja Lietkabelis, kes alistasid Jonava 96:85 (25:20, 18:28, 27:20, 26:17). Koondislane Kullamäe kogus kuus punkti, viis korvisöötu ja kolm lauapalli, möödunud suvel EM-i vigastuse tõttu vahele jätnud Kirves sai kaks punkti ja kaks lauda.

Kerr Kriisa ja Cincinnati ülikool teenisid USA üliõpilasliigas (NCAA) oma neljanda järjestikuse võidu, kui alistasid kodus Mount St. Mary's ülikooli 72:55 (30:36, 42:19). Eestlase viskekäsi oli paigast, Kriisa tabas üheksast kolmesest ühe, aga lisas viis resultatiivset söötu ja ühe lauapalli. Halva visketabavuse ja kolme pallikaotusega oli tema +/- näitaja ikkagi mängu lõpuks +15.