Markkaneni viskekontsert viis Jazzi kahe lisaaja järel võidule

Korvpalliliigas NBA toimus öösel vastu esmaspäeva tõeline põnevuskohtumine, kui Utah Jazz ja Chicago Bulls pidid võitja selgitamiseks mängima kaks lisaaega.

Kodupubliku ees mänginud Jazz asus kiirelt juhtima, aga Bulls haaras teisel veerandil ohjadest ning läks kolmandal veerandil 15 punktiga juhtima. Eduseis ei püsinud aga seejärel kaua ning Utah jõudis otsustava veerandi alguses viigini. Minut enne lõpusireeni oli seis viigis, aga Josh Giddey vabavise viis siis Bullsi juhtima. Soomlane Lauri Markkanen andis seejärel eduseisu jälle Utah'le, aga Giddey vastas. Markkanen saadeti siis vabaviskejoonele, aga ta tabas vaid ühe ning kohtumine läks seisul 127:127 lisaajale.

Jazz juhtis lisaajal veel 44 sekundit enne lõppu nelja silmaga, aga Bulls jõudis seejärel kahe punkti kaugusele. Lõpp oli väga rabe, aga Bullsil õnnestus pall tagasi võita ja tagamees Coby White pääses korvi alla ja viigistas.

Teisel lisaajal dikteeris jälle tempot Utah, aga Chicago püsis mängus ja White viigistas kaheksa sekundit enne lõpusireeni seisu. Järgmisel rünnakul mängis Jazz viskele noore tagamehe Keyonte George'i, kelle kolmene läbis rõnga. Bulls sai veel 0.8 sekundiga viskele, aga Nikola Vucevici kaugvise ei tabanud ja Jazz teenis kodupubliku ees suurepärase 150:147 (33:33, 28:37, 33:28, 33:29, 9:9, 14:11) võidu.

Markkanen saatis väljakult korvi poole teele 33 viset ning lõpetas kohtumise 47 punktiga (kahesed 9/16, kolmesed 6/17, vabavisked 11/13), seitsme lauapalli, kahe korvisöödu, kahe bloki ja kahe vaheltlõikega. Võiduviske tabanud George'i arvele jäi 33 silma.

Bullsi eest oli resultatiivseim 27 silma visanud White, kes jagas veel kaheksa resultatiivset söötu. Josh Giddey jätkas oma suurepärast hooaega, kui kogus 26 punkti, 13 lauapalli ja 13 korvisööduga kolmikduubli. Keskmängija Vucevici skooris 21 punkti ja haaras 12 lauda.

Lisaaega nähti ka Houstonis, kus külaline Orlando Magic sisuliselt terve mängu juhtis, aga Rocketsil õnnestus Alperen Sengüni ja Kevin Duranti toel otsustavatel hetkedel viigistada. Lisaajal mängis võõrustaja kindlamalt ning Rockets pälvis raske 117:113 (23:30, 23:25, 31:25, 25:22, 15:11) võidu.

Korvpalliajaloo parimate punktitoojate hulka kuuluv Durant lõpetas 35 punktiga, Sengüni arvele jäi 30 silma ja 12 lauapalli, kolmikduublist jäi türklane kahe resultatiivse söödu kaugusele. Magicu eest oli resultatiivseim sakslane Franz Wagner, kes viskas 29 punkti. Desmond Bane aitas 26 punktiga.

Teised tulemused:

Boston - Los Angeles Clippers 121:118

San Antonio - Sacramento 123:110

Washington - Brooklyn 106:129

New Orleans - Golden State 106:124

Dallas - Portland 138:133

Phoenix - Atlanta 122:124