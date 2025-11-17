X!

Markkaneni viskekontsert viis Jazzi kahe lisaaja järel võidule

Korvpall
Lauri Markkanen
Lauri Markkanen Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA toimus öösel vastu esmaspäeva tõeline põnevuskohtumine, kui Utah Jazz ja Chicago Bulls pidid võitja selgitamiseks mängima kaks lisaaega.

Kodupubliku ees mänginud Jazz asus kiirelt juhtima, aga Bulls haaras teisel veerandil ohjadest ning läks kolmandal veerandil 15 punktiga juhtima. Eduseis ei püsinud aga seejärel kaua ning Utah jõudis otsustava veerandi alguses viigini. Minut enne lõpusireeni oli seis viigis, aga Josh Giddey vabavise viis siis Bullsi juhtima. Soomlane Lauri Markkanen andis seejärel eduseisu jälle Utah'le, aga Giddey vastas. Markkanen saadeti siis vabaviskejoonele, aga ta tabas vaid ühe ning kohtumine läks seisul 127:127 lisaajale.

Jazz juhtis lisaajal veel 44 sekundit enne lõppu nelja silmaga, aga Bulls jõudis seejärel kahe punkti kaugusele. Lõpp oli väga rabe, aga Bullsil õnnestus pall tagasi võita ja tagamees Coby White pääses korvi alla ja viigistas.

Teisel lisaajal dikteeris jälle tempot Utah, aga Chicago püsis mängus ja White viigistas kaheksa sekundit enne lõpusireeni seisu. Järgmisel rünnakul mängis Jazz viskele noore tagamehe Keyonte George'i, kelle kolmene läbis rõnga. Bulls sai veel 0.8 sekundiga viskele, aga Nikola Vucevici kaugvise ei tabanud ja Jazz teenis kodupubliku ees suurepärase 150:147 (33:33, 28:37, 33:28, 33:29, 9:9, 14:11) võidu.

Markkanen saatis väljakult korvi poole teele 33 viset ning lõpetas kohtumise 47 punktiga (kahesed 9/16, kolmesed 6/17, vabavisked 11/13), seitsme lauapalli, kahe korvisöödu, kahe bloki ja kahe vaheltlõikega. Võiduviske tabanud George'i arvele jäi 33 silma.

Bullsi eest oli resultatiivseim 27 silma visanud White, kes jagas veel kaheksa resultatiivset söötu. Josh Giddey jätkas oma suurepärast hooaega, kui kogus 26 punkti, 13 lauapalli ja 13 korvisööduga kolmikduubli. Keskmängija Vucevici skooris 21 punkti ja haaras 12 lauda.

Lisaaega nähti ka Houstonis, kus külaline Orlando Magic sisuliselt terve mängu juhtis, aga Rocketsil õnnestus Alperen Sengüni ja Kevin Duranti toel otsustavatel hetkedel viigistada. Lisaajal mängis võõrustaja kindlamalt ning Rockets pälvis raske 117:113 (23:30, 23:25, 31:25, 25:22, 15:11) võidu.

Korvpalliajaloo parimate punktitoojate hulka kuuluv Durant lõpetas 35 punktiga, Sengüni arvele jäi 30 silma ja 12 lauapalli, kolmikduublist jäi türklane kahe resultatiivse söödu kaugusele. Magicu eest oli resultatiivseim sakslane Franz Wagner, kes viskas 29 punkti. Desmond Bane aitas 26 punktiga.

Teised tulemused:
Boston - Los Angeles Clippers 121:118
San Antonio - Sacramento 123:110
Washington - Brooklyn 106:129
New Orleans - Golden State 106:124
Dallas - Portland 138:133
Phoenix - Atlanta 122:124

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

10:46

Böckleri vinge esitus ei päästnud Krosnot suurest kaotusest

09:37

Markkaneni viskekontsert viis Jazzi kahe lisaaja järel võidule

16.11

Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

16.11

Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas eksimatult

16.11

Kolmikduubli teinud Jokic aitas Nuggetsi seitsmenda järjestikuse võiduni

16.11

Algkoosseisu pääsenud Drell aitas Joventuti võidule

15.11

Toom: treener ütles, et kui oleksime esimese kaotanud, näeks ta tobe välja

15.11

Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

15.11

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

15.11

Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

15.11

Lass: alustada tuleb paremini ja miks mitte siis järgmine kord ära võtta

15.11

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja

15.11

Curry vabavisked ja hooaja punktirekord tõid Golden State Warriorsile võidu

14.11

Küttis koondisedebüüdist: loodan, et esimese värina sai tehtud

videod

sport.err.ee uudised

11:54

Pittsburgh viskas Stockholmis Nashville'ile neli vastuseta väravat

11:18

Võrkpalli Balti liiga kuu parimaks valiti Selveri talendikas diagonaal

10:46

Böckleri vinge esitus ei päästnud Krosnot suurest kaotusest

10:11

Saalijalgpalli meistriliigas sündis hooaja esimene viik

09:37

Markkaneni viskekontsert viis Jazzi kahe lisaaja järel võidule

09:03

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

08:31

Eesti naiskonnad näitasid Balti liigas võimu

08:05

Glinka tõusis edetabelis 200 parema hulka

16.11

Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks Uuendatud

16.11

Serviti sai eurosarjas napi võidu Uuendatud

16.11

ETV spordisaade, 16. november

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

16.11

Sinner rõõmustas Torino publikut ATP finaalturniiri võiduga

loetumad

16.11

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

16.11

Taas MK-sarja lävele jõudnud Gaim: ma ei lakanud endasse uskumast

15.11

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks Uuendatud

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

09:03

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

16.11

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

16.11

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

16.11

Finaali jõudnud Glinka kindlustas pääsu Austraalia lahtistele

15.11

Leok tuli Tallinnas neljandaks sõbra tsikliga: mu enda oma on liiga juust!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo