Eesti naiskonnad näitasid Balti liigas võimu

Ainsana kaotuseta jätkav Rae Spordikool/VIASTON saavutas seitsmenda järjestikuse võidu, mängides võõrsil 3:0 (25:20, 25:21, 25:17) tulemusega üle ainsana punktita püsiva Läti U-18 võistkonna. 14 tõstet saanud ja neist pooled realiseerinud Maria Säästla lisas ka neli serviässa ning kogus seega 11 punkti. Kahes esimeses geimis mänginud Liis Kiviloo lisas 10 punkti, vahendab Volley.ee.

Turniiritabeli tipus jätkaval Rae Spordikool/VIASTON-il on koos 20 punkti, kõik seitse vastasseisu kaotanud Läti U18 võistkonnal on punktiarve veel avamata.

Koduses Tartu Ülikooli Spordihoones mänginud Tartu Ülikool/Bigbank geimi ei loovutanud, kui Leedu U-18 võistkond kogus geimides vastavalt 18, 19 ja 18 punkti. Tartu esindus pani võidule aluse efektiivse rünnakuga, lahendades punktiks 45 protsenti rünnakutest. Külaliste rünnakuefektiivsus oli 29 protsenti.

Võõrustajate poolel käisid väljakul 13 erinevat mängijat, kellest punktiarve avasid kümme. Tartu naiskonna resultatiivseimaks osutus Liisa Põldma, kes panustas võitu 12 punkti. Ingris Suvi assisteeris kaheksa punktiga. Egle Vytulyte kogus Leedu võistkonna poolel 16 punkti. Mängu kordust saab vaadata siin.

Turniiritabeli teist kohta kindlustanud Tartu Ülikool/Bigbank on teeninud 19 punkti. Leedu U18 võistkond on viie punktiga seitsmes.

Võistluspäeva tasavägiseim kohtumine toimus Riias, kus koduvõistkond Riia Võrkpallikool/LU kaotas 2:3 (26:28, 25:8, 23:25, 25:13, 13:15) resultaadiga Audentese Spordigümnaasiumile. Seejuures juhtis koduvõistkond viiendas geimis 13:12 seisuga, kuid viimased kolm punkti kuulusid Audentese naiskonnale. Freia Liisa Palk tõi võitjatele 17, Heidi Vahula 13 ja Karmen Tugedam 12 punkti. Võistkonna kaheksast blokipunktist viis kogunud Heleri Soodla aitas koduklubi üheksa punktiga. Sarlote Slitere kogus lõpuvileks Riia naiskonna särgis 26 punkti.

Seitsmest mängust kolmanda võidu võtnud Audentese Spordigümnaasium tõusis koha võrra viiendaks, olles kogunud üheksa punkti. Võiduta jätkav Riia Võrkpallikool/LU-l on kirjas kolm punkti, mis annab kaheksanda koha.