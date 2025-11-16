X!

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

Suusatamine
Foto: ERR
Suusatamine

Eesti suusaliidu egiidi alla kuuluvast kuuest peaks olema Milano Cortina talimängudel esindatud kõik: murdmaasuusatamine, kahevõistlus, suusahüpped, mäesuusatamine, freestyle-suusatamine ja lumelauasõit. Itaalias võib lennata aegade suurim olümpiakoondis.

Talispordihooaeg hakkab vaikselt käima minema ja sel nädalavahetusel võistlesid Olosel murdmaasuusatajad, kes kontrollivad vormi enne kuu lõpus algavat MK-sarja. Kõige paremini paistis silma Christopher Kalev, aga ka Mariel Merlii Pulles tegi suusaliidu tegevjuhi Kristjan Kolli sõnul oma sõidud ära.

Kas ja milliseid nädalavahetusi me sellest nädalavahetusest murdmaasuusatamise osas saame teha?

Selge on see, et hooaja avavõistlus on hooaja avavõistlus. Täna ma ütleks, et kohal olnud sportlastest Pulles ja Christopher Kalev tegid minu arvates kõige tähelepanuväärsema soorituse. Pulles tegi oma ära ja Christopher minu arvates isegi natuke ületas ennast.

Mis mees on Christopher Kalev? Võib-olla suuremad suusasõbrad teda tunnevad, aga ikkagi ma arvan, et mõnelegi pakub üllatust, et tema just nädalavahetusel meie kõige paremad tulemused tegi.

Christopher Kalev on väga tubli suusamees. Olnud siin Mariel Merlii Pullesega koos pikki aastaid USA-s õppimas ja nüüd taas Eestis treenimas ja koondist esindamas. Ennekõike distantsile keskendunud sportlane. Tema üks tugevusi on iseenda tunnetamine ja see, mis toimub kahe kõrva vahel. Ma usun, et see hooaeg võiks ta kenasti stabiilselt pildis olla.

Teiste tulemustega vist nii rahul olla ei saa. Ka Martin Himmale oleme aastaid otsa vaadanud. Kas natuke paneb muretsema olukord?

Mis puudutab Martin Himmat, siis Aivar [koondise peatreener Rehemaa - ERR] on kõik ära öelnud. Martin Himmal oli sügise alguses väike haigusvimm sees ja see on jätnud teatava märgi kogu ettevalmistusele. Aga ma hooaja esimesest võistlusest liiga suuri järeldusi ei tõmbaks. Kas või enda näitel mäletan, et ega hooaja avavõistlus ei tähenda seda, kuidas hooaeg lõppeb.

Millal saab murdmaakoondis paika?

Maailmakarikaetappideks paneme paika lõplikult pärast järgmist nädalavahetust, kui toimuvad võistlused ka Gällivares.

Olümpiat silmas pidades on naistel neli ja meestel kolm kohta. Aga me teame, et mõned kohad võivad juurde tulla. Millest see sõltub ja kuidas see käib?

Naistel on tõenäoliselt viies koht tulemas. Hetkel oleme järgmise jaotuse arvestuses seitsmendal positsioonil naistest. Jagamata on kümme kohta olümpiamängudele. Jah, võib spekuleerida, kas mõni neist läheb rahvaste sõpruse riikidele, kuid tõenäoliselt eriti naistes seda ette tulemas ei ole. Meestes on neljanda koha saamine natuke keerulisem. Sõltume ennekõike teiste riikide loobumistest.

Kas võib juhtuda, et meie koondise peatreener Aivar Rehemaa õpilasi lõpuks olümpiakoondises väga polegi?

Me paneme kõik koondised pärast 18. jaanuarit, kui lõppeb kvalifikatsiooniperiood. Enne, kui pole maailmakarikasari alanud, ei teeks ma kindlasti ühtki sellist mõttekäiku.

Lisaks murdmaale on suusaliidu all veel viis ala. Räägitakse, et võime saata ajalooliselt suurima koondise taliolümpiale. Väga suure osa moodustavadki teie alaliidust tulevad sportlased. Mis see number praegu on?

Hetkel on meil 16 kvoodikohta kõigi alade peale kokku. Julgen prognoosida, et kui kõik tähed joonduvad, siis me lähetame 20 sportlast, mis on kõigi aegade rekord.

Suusahüpetes ja kahevõistluses on igal alal praegu kaks kohta kindel.

Kahevõistluses on asi pigem kindel. Suusahüpetes võib väga halbade asjaolude kokkulangemisel juhtuda see, et saame ainult ühe sportlase koha, kui paremusjärjestuses mõni riik meist mööda läheb. Tõenäosus kolmanda koha saamiseks on olemas, aga me liiga palju hinge kinni ei hoia.

Martti Raju [EOK spordidirektor] tõi meile välja, et ekstreemspordialad koguvad populaarsust. Kui palju ise seda näed? Ka see aasta võib neid mitu tükki koondisesse tulla.

Absoluutselt. Me olemegi kõige uhkemad selle üle, et esindame kuut ala ja kõik meie alad on olümpiamängudel esindatud. Mitte ainult esindatud, vaid tegelikult väga korraliku tasemega sportlastega oleme kohal. Nii nagu Martti ütles: meil on palju alasid, kus meil on üks-kaks kvoodikohta, mille täitmine sõltub ühest-kahest sportlasest. Kui nendega midagi juhtub, siis paraku jäävad kohad täitmata.

Meie viimane medal on Kelly Sildarult. Kas oled kursis, mis seis temaga praegu on? Teame, et tema keskendub vaid ühele alale.

Kelly valmistub hetkel hooajaks. Ees ootab maailmakarika hooaeg. Laager Austrias lõppes mulle teadaolevalt kenasti. Kõik läks plaanipäraselt ja nüüd ootabki ees maailmakarikaetapp Hiinas.

Toimetaja: Siim Boikov

