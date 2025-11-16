X!

Sinner rõõmustas Torino publikut ATP finaalturniiri võiduga

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Tennis

Tennise meeste maailma teine reket Jannik Sinner alistas koduses Torinos toimunud ATP aastalõputurniiri finaalis esinumber Carlos Alcarazi 7:6 (7:4), 7:5.

Alcarazil oli esimeses setis seisul 6:5 sett-pall, mida ta aga ei realiseerinud. Sinner viis seti kiiresse lõppmängu ja suutis otsustavatel hetkedel vajalikud punktid teenida.

Teises setis alustas Alcaraz kohe servimurdega, aga Sinner murdis seisuks 3:3 tagasi ja 6:5 ees veel korra hispaanlase pallingu, mis tähendas ühtlasi ka matšpalli realiseerimist.

Tegemist oli tasavägise matšiga, kus statistilised näitajad olid valdavalt võrdsed, kuid itaallane säras siis, kui seda tõeliselt vaja oli. Ta realiseeris mõlemad tekkinud murdevõimalused, Alcaraz kolmest ühe.

Ühtlasi võitis Sinner ATP aastalõputurniiri teist aastat järjest viisil, kus ta ei kaotanud ainsatki setti. Ta on võitnud sisetingimustes 30 matši järjest ja viimane kaotus tuligi 2023. aasta turniiri finaalis.

Karjääri jooksul kuus slämmiturniiri võitnud Alcaraz pole aastalõputurniiri veel kinni panna suutnud.

Toimetaja: Siim Boikov

