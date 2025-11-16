Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

Paar suureskoorilist kaotust eurosarjas viisid poolteist nädalat tagasi ametist Kalev/Cramo korvpalliklubi peatreeneri Indrek Reinboki. Sellele järgnenud ajal juhendas meeskonda abitreener Kris Killing, kelle kõrvale saabus lõppeva nädala keskel 48-aastane Soomest pärit Mirolybov.

Uue peatreeneri debüütmängus alistati Eesti-Läti liigas nädalavahetusel Keila Coolbet koguni 58 punktiga, Killingu juhendamisel alistati eelnevalt eurosarjas Baku Neftši ja Eesti-Läti liigas TalTech/Alexela.

"Eks iga mingi asi äratab võistkonna üles. Ma ei mäleta, kus öeldi, et kui peatreener vabastatakse enneaegselt, siis peab võistkond ise ka peeglisse vaatama," lausus abitreener Kris Killing ERR-ile. "Ma usun, et see, mis need kutid on pooleteise nädalaga teinud, näitab tegelikult, et see sisu oli kogu aeg võistkonnas olemas ja nüüd on usk tagasi."

Kalev/Cramo tagamängija Severi Kaukiainen lisas: "Mõnikord tuleb meeskonnas ette selliseid hetki, et mingil põhjusel ei toimi asjad soovitult. Siis on mõnikord vaja teha muudatusi ja sel korral paistab vähemalt hetkel, et oleme läinud paremaks ja loodetavasti jätkame samamoodi."

25 aastat treenerina töötanud Mirolybov tunnistab, et meeskond on ta hästi vastu võtnud, mängijad kuulavad teda ja hoitakse kokku. "Praegu on meeskonnas näha, et neile meeldib koos olla," lausus ta.

"See, millest olen nendega rääkinud ka isiklikes vestlustes, siis nad kõik on seda meelt, et meeskonnal läheb praegu hästi. Mul on olnud lihtne liituda meeskonnaga, tuua veel energiat juurde ja nõuda seda. Täna võitsime hea energia pealt. Raske öelda, kuid praegu tundub, kui oli ka kriis, siis see on möödas."

Killing sõnas: "Kui ta seda TalTechi mängu vaatas ja kõrvalt seda Neftši mängu, siis esimene küsimus oli, et kui täna kolmekümnega võidad, siis ma võib olla istungi edasi [kõrval]."

"Ei, eks tal on tegelikult paar tähelepanekut. Ma ei saa neid kahjuks avaldada, muidu vastased hammustavad läbi. Kindlasti tulevad mingid asjad juurde, mida varasemalt ei kasutanud, aga see on soomlaste käekiri."

Mirolybov avaldas, et soov on näiteks kaitset lihtsustada. "Et võiksime mängida seda mõtlemata sellele. Nagu näha, siis rünnak toimib ja Kris vastutab selle eest," lausus soomlane. "See on suurepärane, seda ma pole puutunud. Minu eesmärk on, et mängiksime agressiivselt ja kogu väljaku ulatuses."

"Minu arvates on selline tänapäevane korvpall, et üritad joosta kiirelt rünnakule ja üritad karistada vastaseid nende vigadest. Täna suutsime seda ja see on eesmärk. Püüame treeningutel ka muuta oma mängu kiiremaks ja mängida agressiivselt."

Uuel nädalal mängib Kalev/Cramo eurosarjas kodus Sopoti meeskonnaga ja Eesti-Läti liigas võõsil Riia VEF-iga.