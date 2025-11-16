X!

Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

Korvpall
Anton Mirolybov ja BC Kalev/Cramo mängijad
Anton Mirolybov ja BC Kalev/Cramo mängijad Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Korvpall

Kalev/Cramo korvpallimeeskond on pärast väikest kriisi ja treenerivahetust leidnud uue hingamise. Klubi värske peatreener Anton Mirolybov soovib omapoolse energia ja mõne uue ideega meeskonda veelgi paremaks muuta.

Paar suureskoorilist kaotust eurosarjas viisid poolteist nädalat tagasi ametist Kalev/Cramo korvpalliklubi peatreeneri Indrek Reinboki. Sellele järgnenud ajal juhendas meeskonda abitreener Kris Killing, kelle kõrvale saabus lõppeva nädala keskel 48-aastane Soomest pärit Mirolybov.

Uue peatreeneri debüütmängus alistati Eesti-Läti liigas nädalavahetusel Keila Coolbet koguni 58 punktiga, Killingu juhendamisel alistati eelnevalt eurosarjas Baku Neftši ja Eesti-Läti liigas TalTech/Alexela.

"Eks iga mingi asi äratab võistkonna üles. Ma ei mäleta, kus öeldi, et kui peatreener vabastatakse enneaegselt, siis peab võistkond ise ka peeglisse vaatama," lausus abitreener Kris Killing ERR-ile. "Ma usun, et see, mis need kutid on pooleteise nädalaga teinud, näitab tegelikult, et see sisu oli kogu aeg võistkonnas olemas ja nüüd on usk tagasi."

Kalev/Cramo tagamängija Severi Kaukiainen lisas: "Mõnikord tuleb meeskonnas ette selliseid hetki, et mingil põhjusel ei toimi asjad soovitult. Siis on mõnikord vaja teha muudatusi ja sel korral paistab vähemalt hetkel, et oleme läinud paremaks ja loodetavasti jätkame samamoodi."

25 aastat treenerina töötanud Mirolybov tunnistab, et meeskond on ta hästi vastu võtnud, mängijad kuulavad teda ja hoitakse kokku. "Praegu on meeskonnas näha, et neile meeldib koos olla," lausus ta.

"See, millest olen nendega rääkinud ka isiklikes vestlustes, siis nad kõik on seda meelt, et meeskonnal läheb praegu hästi. Mul on olnud lihtne liituda meeskonnaga, tuua veel energiat juurde ja nõuda seda. Täna võitsime hea energia pealt. Raske öelda, kuid praegu tundub, kui oli ka kriis, siis see on möödas."

Killing sõnas: "Kui ta seda TalTechi mängu vaatas ja kõrvalt seda Neftši mängu, siis esimene küsimus oli, et kui täna kolmekümnega võidad, siis ma võib olla istungi edasi [kõrval]."

"Ei, eks tal on tegelikult paar tähelepanekut. Ma ei saa neid kahjuks avaldada, muidu vastased hammustavad läbi. Kindlasti tulevad mingid asjad juurde, mida varasemalt ei kasutanud, aga see on soomlaste käekiri."

Mirolybov avaldas, et soov on näiteks kaitset lihtsustada. "Et võiksime mängida seda mõtlemata sellele. Nagu näha, siis rünnak toimib ja Kris vastutab selle eest," lausus soomlane. "See on suurepärane, seda ma pole puutunud. Minu eesmärk on, et mängiksime agressiivselt ja kogu väljaku ulatuses."

"Minu arvates on selline tänapäevane korvpall, et üritad joosta kiirelt rünnakule ja üritad karistada vastaseid nende vigadest. Täna suutsime seda ja see on eesmärk. Püüame treeningutel ka muuta oma mängu kiiremaks ja mängida agressiivselt."

Uuel nädalal mängib Kalev/Cramo eurosarjas kodus Sopoti meeskonnaga ja Eesti-Läti liigas võõsil Riia VEF-iga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

16.11

Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

16.11

Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas eksimatult

16.11

Kolmikduubli teinud Jokic aitas Nuggetsi seitsmenda järjestikuse võiduni

16.11

Algkoosseisu pääsenud Drell aitas Joventuti võidule

15.11

Toom: treener ütles, et kui oleksime esimese kaotanud, näeks ta tobe välja

15.11

Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

15.11

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

15.11

Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

15.11

Lass: alustada tuleb paremini ja miks mitte siis järgmine kord ära võtta

15.11

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja

15.11

Curry vabavisked ja hooaja punktirekord tõid Golden State Warriorsile võidu

14.11

Küttis koondisedebüüdist: loodan, et esimese värina sai tehtud

14.11

Debütant Veisberg: isegi kui oli vähe minuteid, oli huvitav kogemus

14.11

Grünmann enne Sloveenia mängu: ootan, et oleme heas mõttes vastik sats

videod

sport.err.ee uudised

16.11

Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

16.11

Serviti sai eurosarjas napi võidu Uuendatud

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks Uuendatud

16.11

ETV spordisaade, 16. november

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

16.11

Sinner rõõmustas Torino publikut ATP finaalturniiri võiduga

16.11

Glinka teenis karjääri esimese ATP Challengeri turniirivõidu

16.11

Christopher Kalev eduka etteaste järel: ilmselt üks elu paremaid uisusõite

16.11

Võru Barrus naaseb Lätist võiduga, Selver x TalTech tõusis teiseks

16.11

Siimer: laskmisega olen selles kohas, kus tahan olla Uuendatud

16.11

Regina Ermits: hetkel võib veel julgelt treenida Uuendatud

16.11

Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas eksimatult

16.11

Mikomägi tuli jõutõstmise MM-il neljandaks

16.11

Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

loetumad

15.11

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

16.11

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

16.11

Taas MK-sarja lävele jõudnud Gaim: ma ei lakanud endasse uskumast

16.11

Finaali jõudnud Glinka kindlustas pääsu Austraalia lahtistele

16.11

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

15.11

Leok tuli Tallinnas neljandaks sõbra tsikliga: mu enda oma on liiga juust!

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

15.11

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

15.11

Ermits tuli Rootsis kümnendaks, Tomingas eksis tiirudes

16.11

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo