Võru Barrus naaseb Lätist võiduga, Selver x TalTech tõusis teiseks

Võrkpalli Balti liigas said pühapäeval võidud kirja nii Võru Barrus Võrkpalliklubi kui ka Selver x TalTech.

Võru Barrus alistas võõrsil 3:0 (25:16, 25:12, 26:24) Jekabpilsi Luši ning on nüüd tabelis kümne punktiga kuuendal kohal. Jekabpils jätkab kahe punktiga viimasel real, vahendab Volley.ee.

Võru edukaim oli taas Renato Santos, kes panustas 24 silmaga (+19), seitsme blokiga säranud Henri Treial lisas 12 punkti (+12) ja Kristo Kollo arvele jäi seitse punkti (+2). Barruse vastuvõtt oli 56% ja rünnakuid lahendati 57-protsendiliselt, blokk saadi lätlastele ette 16 korral, servil löödi neli ässa ja eksiti seitsmel pallingul.

Jekabpilsi edukaimaks tõusis 17 punktiga (+12) Matiss Gabdullins. Läti klubi vastuvõtt oli 32% ja rünnak 34%, blokipunkte teeniti neli ja servipunkte kolm (14 viga).

Edu saatis ka Selver x TalTechi, kes teenis 3:1 (23:25, 25:21, 25:22, 25:20) võidu Robežsardze/RSU üle.

Elme Messer meeste Balti liiga tabelis tõusis Selver 14 punktiga teisele kohale, RSU jätkab 12 silmaga kolmandana.

Avo Keele juhendatava meeskonna parimad olid täna Andres Jefanov ja Kaur Erik Kais, kes panustasid vastavalt 26 (+16) ja 22 (+14) punkti. Mads Roness lisas seitse punkti (-2) ja Kusti Nõlvak ning Mihkel Varblane kumbki kuus punkti. Sel hooajal Selveri eest oma esimese mängu teinud Andri Aganits tõi kolm punkti (+1). Selveri vastuvõtt oli 40% ja rünnak 55%, blokist saadi kümme ja serviga kaheksa punkti (16 viga).

RSU parimana kogus Toms Kalnins 17 punkti (+8). Lätlaste vastuvõtt oli 49% ja rünnak 48%, blokiga teeniti kümme punkti, servil löödi kuus ässa ja eksiti 14 pallingul.