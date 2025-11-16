Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas eksimatult

Kuigi lõpuks oli vahe seitse punkti, siis tegelikult hoidsid terve kohtumise sündmuste käiku kontrolli all ja viimasel perioodil sai Viimsi parimal juhul nelja silma kaugusele.

Martin Paasoja viskas võitjate kasuks 25, Markus Ilver 22 ja Karl-Johan Lips 17 punkti. Viimsi parim oli 22 silmaga Jorgen Rikberg, nii Kevin Baker kui ka Kaspar Kuusmaa kogusid 20 punkti. Baker noppis ka 13 lauapalli.

Tartu Ülikool on võitnud sel hooajal kõik üheksa senipeetud kohtumist ja jätkab ainsana täiseduga. Viimsi on saanud kahe võidu kõrvale seitse kaotust ja asub tabeli teises pooles.