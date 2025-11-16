Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

Mäesuusatamise maailma karika etapil Levil teenis meeste slaalomis esikoha brasiillane Lucas Pinheiro Braaten (1.50,72), kes edestas prantslast Clementi Noel (+0,31) ja soomlast Eduard Hallbergi (+0,57).

Eelmisel aastal Norra asemel oma ema sünnimaad Brasiiliat esindama hakanud Braathen asus liidriks esimese laskumise järel ja suutis teises edu hoida. Ühtlasi tähendas see Lõuna-Ameerika riigile läbi aegade esimest võitu mäesuusatamise MK-sarjas.

"Püüan suusatada südamega ja omal moel, isegi, kui see toob kaasa suuri ohverdusi," sõnas 25-aastane Oslos sündinud mäesuusataja. "Iseendaks olemine on raske, aga minu jaoks õige tee ja täna viis see mind tippu."

Pjedestaali kõrgeim aste pole talle siiski võõras, sest ka 2023. aastani Norrat esindades õnnestus tal teenida kolm etapivõitu slaalomis ja kaks suurslaalomis. Seejärel läks ta aga tülli Norra suusajuhtidega ja otsustas vahetada värve.

Brasiilia kõrval oli päev eriline ka Soome mäesuusatamise jaoks. Nimelt jõudis Hallberg esimest korda pjedestaalile ja viimati sai Soome mees sellega hakkama 18 aastat tagasi, kui 2007. aastal Alta Badias võitis suurslaalomi Kalle Palander.

Kaheksa hulka jõudsid Levil veel Laurie Taylor (Suurbritannia; +0,61), Timon Haugan (Norra; +0,77), Paco Rassat (Prantsusmaa; +1,04), Dave Ryding (Suurbritannia; +1,16) ja Steven Amiez (Prantsusmaa; +1,26).

Samuti stardis olnud Tormis Laine katkestas avasõidu.