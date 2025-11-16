X!

Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

Mäesuusatamine
Lucas Pinheiro Braathen
Lucas Pinheiro Braathen Autor/allikas: SCANPIX / Roni Rekomaa/LEHTIKUVA/SIPA
Mäesuusatamine

Mäesuusatamise maailma karika etapil Levil teenis meeste slaalomis esikoha brasiillane Lucas Pinheiro Braaten (1.50,72), kes edestas prantslast Clementi Noel (+0,31) ja soomlast Eduard Hallbergi (+0,57).

Eelmisel aastal Norra asemel oma ema sünnimaad Brasiiliat esindama hakanud Braathen asus liidriks esimese laskumise järel ja suutis teises edu hoida. Ühtlasi tähendas see Lõuna-Ameerika riigile läbi aegade esimest võitu mäesuusatamise MK-sarjas.

"Püüan suusatada südamega ja omal moel, isegi, kui see toob kaasa suuri ohverdusi," sõnas 25-aastane Oslos sündinud mäesuusataja. "Iseendaks olemine on raske, aga minu jaoks õige tee ja täna viis see mind tippu."

Pjedestaali kõrgeim aste pole talle siiski võõras, sest ka 2023. aastani Norrat esindades õnnestus tal teenida kolm etapivõitu slaalomis ja kaks suurslaalomis. Seejärel läks ta aga tülli Norra suusajuhtidega ja otsustas vahetada värve.

Brasiilia kõrval oli päev eriline ka Soome mäesuusatamise jaoks. Nimelt jõudis Hallberg esimest korda pjedestaalile ja viimati sai Soome mees sellega hakkama 18 aastat tagasi, kui 2007. aastal Alta Badias võitis suurslaalomi Kalle Palander.

Kaheksa hulka jõudsid Levil veel Laurie Taylor (Suurbritannia; +0,61), Timon Haugan (Norra; +0,77), Paco Rassat (Prantsusmaa; +1,04), Dave Ryding (Suurbritannia; +1,16) ja Steven Amiez (Prantsusmaa; +1,26).

Samuti stardis olnud Tormis Laine katkestas avasõidu.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

18:45

Mikomägi tuli jõutõstmise MM-il neljandaks

18:28

Serviti sai eurosarjas napi võidu

17:43

Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

17:11

Siimer: laskmisega olen selles kohas, kus tahan olla

16:43

Regina Ermits: hetkel võib veel julgelt treenida

16:13

Panter sai Leedus kaks kaotust

15:43

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse

15:14

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

14:53

Erinevate probleemidega kimpus olnud Aymoz võitis esimest korda GP-etapi

14:31

Laine Levi MK-etapil tulemust kirja ei saanud Uuendatud

laskesuusatamine

17:11

Siimer: laskmisega olen selles kohas, kus tahan olla

16:43

Regina Ermits: hetkel võib veel julgelt treenida

15:14

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

13:48

Taas MK-sarja lävele jõudnud Gaim: ma ei lakanud endasse uskumast

jäähoki

16:13

Panter sai Leedus kaks kaotust

11:46

Ovetškin viskas 902. värava, aga eksis karistusviskel ja Capitals kaotas

11:11

Rooba viskas KooKoo võidumängus värava

15.11

Hokiliigas olid liidrid võidukad

freestyle suusatamine

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

kahevõistlus

11.11

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

01.11

FIS kinnitas kahevõistluse Otepää MK-etapi ajakava

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

suusatamine

13:27

Kalev sai Olosel 16. koha, Himma ja Pulles ka 30 seas

15.11

Kalev ja Pulles sõitsid Olosel 30 hulka

14.11

Kolm eestlast jõudis esimese lume võistlusel sprindis poolfinaali

13.11

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

kiiruisutamine

08:46

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

15.11

Marten Liiv alustas MK-hooaega rahvusrekordiga

12.11

Kiiruisutajad Liiv ja Valge alustavad olümpiakohtade püüdmist

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

suusahüpped

12.11

Pildid: Matti Nykäneni esemed jõudsid kuuks ajaks spordimuuseumisse

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

Aigro lõpetas suvise GP-hooaja kümnenda kohaga: varu on sees

02.10

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

iluuisutamine

14:53

Erinevate probleemidega kimpus olnud Aymoz võitis esimest korda GP-etapi

14.11

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

09.11

Prantsuse pass annab Kanada uisutajale tituleeritud partneriga olümpiašansi

08.11

Levandi teenis Riias kindla esikoha, Langerbaur neljas

mäesuusatamine

17:43

Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

14:31

Laine Levi MK-etapil tulemust kirja ei saanud Uuendatud

12:22

Shiffrin võitis üheksandat korda Levil slaalomi

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

jääkeegel

10.11

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

08.11

Kaldvee ja Lill pääsesid puhaste paberitega veerandfinaali

07.11

Eesti kurlingunaiskond alustas kodust MK-etappi võiduga

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

lumelauasõit

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo