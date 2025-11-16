Panter sai Leedus kaks kaotust
Eesti jäähokiklubi HC Panter mängis sel nädalavahetusel kaks Balti liiga kohtumist Leedus ja pidi mõlemal juhul tunnistama vastase paremust.
Laupäeval kaotati Vilnius Hockey Punksile 2:4 (0:3, 0:0, 2:1). Panteri väravad viskasid Maxim Lovkov ja Niklas Sildre.
Pühapäeval jäädi lisaaja järel 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) alla Elektrenai Energijale. Eesti klubi ainsa värava viskas Nikita Fedorovits.
Seejuures jõudis Energija pühapäeval viigini alles kaks minutit ja kuus sekundit enne normaalaja lõppu, kuid lisaajal kulus võiduvärava viskamiseks vaid pool minutit.
Balti liigas neli kaotust järjest saanud Panter hoiab 17 mängust kogutud tosina punktiga üheksa meeskonna konkurentsis kuuendat kohta.
Nädala pärast ootab kaks kodumängu tabeliliider Liepajaga.
Toimetaja: Siim Boikov