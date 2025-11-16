X!

Panter sai Leedus kaks kaotust

Jäähoki
Tallinna HC Panter
Tallinna HC Panter Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Eesti jäähokiklubi HC Panter mängis sel nädalavahetusel kaks Balti liiga kohtumist Leedus ja pidi mõlemal juhul tunnistama vastase paremust.

Laupäeval kaotati Vilnius Hockey Punksile 2:4 (0:3, 0:0, 2:1). Panteri väravad viskasid Maxim Lovkov ja Niklas Sildre.

Pühapäeval jäädi lisaaja järel 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) alla Elektrenai Energijale. Eesti klubi ainsa värava viskas Nikita Fedorovits.

Seejuures jõudis Energija pühapäeval viigini alles kaks minutit ja kuus sekundit enne normaalaja lõppu, kuid lisaajal kulus võiduvärava viskamiseks vaid pool minutit.

Balti liigas neli kaotust järjest saanud Panter hoiab 17 mängust kogutud tosina punktiga üheksa meeskonna konkurentsis kuuendat kohta.

Nädala pärast ootab kaks kodumängu tabeliliider Liepajaga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

16:13

Panter sai Leedus kaks kaotust

11:46

Ovetškin viskas 902. värava, aga eksis karistusviskel ja Capitals kaotas

11:11

Rooba viskas KooKoo võidumängus värava

15.11

Hokiliigas olid liidrid võidukad

14.11

Marchand ületas NHL-is 1000 punkti piiri

13.11

Rooba klubi sai suure võidu

13.11

Noore kaitsja kübaratrikk kindlustas New Jersey liidrikohta

12.11

Avalanche'i kapten viskas üle kolme aasta värava

11.11

Jäähoki kuulsuste hall täienes Chara ja Keithiga

11.11

Edmonton Oilers pesi häbi maha

10.11

Hokiliigas said võidu PSK ja Viru Sputnik

09.11

Edmonton Oilersil oli kodujääl piinlik õhtu

08.11

Eesti hokikoondis alistas ka Hollandi ja võitis koduse turniiri

08.11

19-aastane Celebrini tõusis NHL-i resultatiivsustabelis esikohale

07.11

VIDEO | Vanameister Crosby on alustanud hooaega teravalt

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

18:45

Mikomägi tuli jõutõstmise MM-il neljandaks

18:28

Serviti sai eurosarjas napi võidu

17:43

Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

17:11

Siimer: laskmisega olen selles kohas, kus tahan olla

16:43

Regina Ermits: hetkel võib veel julgelt treenida

15:43

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse

15:14

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

14:53

Erinevate probleemidega kimpus olnud Aymoz võitis esimest korda GP-etapi

14:31

Laine Levi MK-etapil tulemust kirja ei saanud Uuendatud

14:27

Rekordilainel Tribuntsov: liigume õiges suunas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo