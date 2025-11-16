Panter sai Leedus kaks kaotust

Seejuures jõudis Energija pühapäeval viigini alles kaks minutit ja kuus sekundit enne normaalaja lõppu, kuid lisaajal kulus võiduvärava viskamiseks vaid pool minutit.

Laupäeval kaotati Vilnius Hockey Punksile 2:4 (0:3, 0:0, 2:1). Panteri väravad viskasid Maxim Lovkov ja Niklas Sildre.

Eesti jäähokiklubi HC Panter mängis sel nädalavahetusel kaks Balti liiga kohtumist Leedus ja pidi mõlemal juhul tunnistama vastase paremust.

