Erinevate probleemidega kimpus olnud Aymoz võitis esimest korda GP-etapi

Iluuisutamise GP-etapil USA-s Lake Placidis sai meeste üksiksõidus esikoha prantslane Kevin Aymoz, kellele see on karjääri esimene võit GP-sarjas.

Lühikavas oli 95,77 punktiga parim jaapanlane Kazuki Tomono 95,77 punktiga, Aymoz oli 93,56 punktiga teine. Vabakavas sai esikoha Kasahstani esindav Mihhail Šaidorov 161,42 punktiga ja Aymoz oli taas teine, teenides kohtunikelt 159,97 punkti. Tomono piirdus 149,80 punktiga, olles vabakavas alles kaheksas.

Seega sai kahe kava kokkuvõttes 253,53 punktiga esikoha Aymoz, teine oli Šaidorov 251,09 punktiga ja kolmas Tomono 245,57 punktiga.

28-aastane Aymoz võistles esimest korda GP-etapil 2017. aastal, varasemast oli tal ette näidata neli teist kohta, kolm kolmandat kohta ja kolmas koht GP-finaaletapil, nüüd aga lõpuks sai ta ka esimese võidu.

Aymoz on võidelnud läbipõlemise ja depressiooniga, ta rääkis USA etapil ka avameelselt sellest, et on kimpus olnud söömishäiretega, lisaks segab teda praegu jalavigastus. "Kui hommikul üles ärkasin, mõtlesin, et lähen võitma," ütles ta pressikonverentsil. "Ütlesin endale, et tee hästi või mine koju. Mul pole võimalik GP-finaali pääseda, nii et mõtlesin, et anna endast parim, lihtsalt püüa. Võistlus oli aga väga raske, sest ausalt öeldes tegin terve vabakava koos muusikaga viimati Kanada GP-etapil."

Novembri alguses Kanadas peetud etapil tõi Aleksandr Selevko Eestile ajaloolise teise koha, Aymoz pidi seal aga kümnenda kohaga leppima. "On üsna keeruline, kui võistled GP-etapi, kus püüad pääseda GP-finaali ja siis põrud. Eriti olümpiahooajal, kus tahaks igal võistlusel endast parimat anda," tunnistas Aymoz. "Nii et olen äärmiselt õnnelik [et võitsin]. Näppasin GP-sarja üldarvestuses 15 punkti, ajasin seisu segasemaks."

Paarissõidus said hooaja teise võidu jaapanlased Riku Miura ja Ryuichi Kihara, kogudes kahe kavaga 215,99 punkti. Teisena lõpetas lühikavas esikoha saanud Gruusia paar Anastassia Metelkina – Luka Berulava 195,73 punktiga ning kolmandaks tõusis lühikavas alles kuues olnud, aga vabakavas teise koha saanud Kanada paar Kelly Ann Laurin – Loucas Ethier, kogudes 182,87 punkti.

Naiste üksiksõidus oli lühikavas parim jaapanlanna Rinka Watanabe 74,35 punktiga, talle järgnevad valitsev maailmameister, ameeriklanna Alysa Liu 73,73 punktiga ja itaallanna Lara Naki Gutmann 69,69 punktiga.

Jäätantsus oli rütmitantsus 84,77 punktiga parim USA paar Madison Chock – Evan Bates.

Toimetaja: Maarja Värv

