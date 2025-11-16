Shiffrin võitis üheksandat korda Levil slaalomi

Kümnenda järjestikuse slaalomivõidu MK-sarjas võtnud Shiffrin juhtis juba avalaskumise järel ja edestas lõpuks kokkuvõttes Albaania mäesuusatajat Lara Colutirt 1,66 sekundiga, kolmanda koha sai sakslanna Emma Aicher, kaotades 2,59 sekundiga.

30-aastasele Shiffrinile oli see karjääri 102. MK-etapivõit, seejuures 65. võit slaalomis ning üheksas Levil. "See hakkab juba kodusena tunduma," ütles Shiffrin Soome kohta. "Nautisin võistlemist ja mul on nii hea meel, et slaalomihooaeg algas."