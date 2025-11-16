Eesti naiskonnad võtsid Balti liigas maksimaalsed üheksa punkti

Elme Messer võrkpalli naiste Balti liiga jätkus Eesti võistkondade jaoks edukalt, kui võiduni jõudsid kõik kolm väljakul käinud naiskonda.

Möödunud nädalal Rae Spordikool/Viastonile 2:3 tulemusega kaotanud Tartu Ülikool/Bigbank naasis kiirelt võitude teele, kui Ülenurme Spordihoones mängiti 3:1 (15:25, 25:13, 25:20, 25:22) resultaadiga üle enne laupäeva tabelijuhi kohal olnud Kaunase VDU, vahendab volley.ee.

Nora Lember kogus eelmise hooaja finalisti ja kolmekordse tšempioni Kaunase vastu 22 (+10), Ingris Suvi 19 (+12) ja Laura-Liisa Maiste kümme (+6) punkti. Seejuures tõi Maiste enam kui pooled Tartu naiskonna üheksast blokipunktist, kui tema arvele kogunes kuus blokipunkti. Alates 2020. aastast Kaunase naiskonnas mängiv Martyna Paukštyte vastas leedulannade poolel 13 punktiga.

Tartu esinduse positiivne servi vastuvõtt oli 47 ja rünnak 37 protsenti, Leedu võistkonnal vastavalt 46 ja 29 protsenti. Tartlannad olid natukene edukamad ka servil, lüües 11 vea juures 11 ässa. Kaunase võistkond eksis servil kaheksal korral ja lõi viis ässa. Blokipunkte teenisid mõlemad naiskonnad võrdselt üheksa.

16 punkti kogunud Tartu Ülikool/Bigbank tõusis turniiritabelis koha võrra teiseks, möödudes punktiga Kaunase VDU-st.

Nelja kaotuse kõrvale teise võidu võtnud Audentese Spordigümnaasium mängis Riias, alistades 3:1 (25:22, 22:25, 25:11, 25:18) tulemusega koduväljakueelist omanud Läti U-18 võistkonna. Kuue serviässaga säranud Kertu Stamm panustas võitu 14, Heleri Soodla 13, Karmen Tugedam samuti 13, Freia Liisa Palk kümme ning Anette Arak üheksa punkti.

Vastased jäid eelkõige hätta Audentese teravate servidega, kui Läti võistkond lasi endale lüüa koguni 21 ässa. Vigu kogunes Eesti võistkonnal kümme ehk servil jäi Audentes harvanähtava 11 punktiga plussi. Võõrustajad patustasid servil 17 veaga ja lõid 14 ässa ehk servil jäädi kolmega miinusesse. Võitjad olid selgelt paremad ka rünnakul, lahendades punktiks 41 protsenti rünnakutest. Lätlannade rünnakuefektiivsus oli 33-protsendiline.

Turniiritabelis koha võrra tõusnud Audentese Spordigümnaasiumil on koos seitse punkti, mis annab kuuenda koha. Kuue mängu järel ainsana punktita püsiv Läti U-18 võistkond on viimasel üheksandal kohal.

Võõrsil Riia Võrkpallikool/LU-ga mänginud tiitlikaitsja Rae Spordikool/Viaston võttis 3:1 (25:11, 25:17, 21:25, 25:21) võidu. Võitjate punktid jaotusid ühtlaselt, kui viis mängijat jõudsid kahekohalise resultaadini. Resultatiivseimaks kerkis Anna Gontsarova, kelle kontosse kogunes kuus ässa ja 18 punkti. Mängu parim oli ka Gontsarova efektiivsusnäitaja +13. Nette Peit, Kristel Allorg ja Liis Kiviloo assisteerisid võrdselt 11 ning koguni seitse blokipunkti kogunud Triinu Lamp kümne punktiga. Renate Kruklite rõõmustas kodupublikut 15 punktiga.

Rae esindus oli parem nii rünnakul kui blokis, lüües punktiks 34 protsenti rünnakutest ja teenides 17 blokipunkti. Läti võistkond lahendas punktiks 31 protsenti rünnakutest ja kogus 10 blokipunkti.

Ainsana kaotuseta jätkav Rae Spordikool/Viaston kerkis uueks tabeliliidriks, olles kogunud 17 punkti. Riia Võrkpallikool/LU on kahe punktiga kaheksas.

Pühapäeval kell 11 kohtub Rae võõrsil Läti U-18 võistkonnaga ja Audentes kell 16 Riia Võrkpallikool/LU-ga. Kell 13 pannakse pall mängu Tartu Ülikooli spordihoones, kus koduvõistkonna vastaseks on seitsmendat kohta hoidev Leedu U-18 naiskond.