Kolmikduubli teinud Jokic aitas Nuggetsi seitsmenda järjestikuse võiduni

Korvpall
Nikola Jokic
Nikola Jokic Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA alistas Denver Nuggets võõrsil 123:112 Minnesota Timberwolvesi, teenides seitsmenda järjestikuse võidu.

Võitjate ridades tegi hooaja seitsmenda kolmikduubli serblane Nikola Jokic, kes viskas 27 punkti, võttis 12 lauapalli ja andis 11 tulemuslikku söötu. Aaron Gordon lisas 23 punkti ja võttis kümme lauapalli, Jamal Murray tõi 23 punkti ja võttis 12 lauapalli ning ka Tim Hardaway Jr. panustas 23 punktiga. Timberwolvesi parimad olid Julius Randle ja Anthony Edwards, kes tõid mõlemad 26 punkti.

12 mängust kümme võitnud Nuggets on läänekonverentsis Oklahoma City Thunderi järel teisel kohal.

Los Angeles Lakers oli samuti võõrsil 119:95 parem Milwaukee Bucksist.

Lakersi resultatiivseim oli 41 punkti visanud Luka Doncic, kes võttis ka üheksa lauapalli ja andis kuus korvisöötu. Austin Reaves lisas 25 ja Deandre Ayton 20 punkti, lisaks võttis Ayton kümme lauapalli. Bucksi ridades tõi Giannis Antetokounmpo 32 punkti ja võttis kümme lauapalli.

Lakers on läänekonverentsis neljas, olles 14 mängust võitnud kümme.

Tulemused:

Cleveland – Memphis 108:100
Charlotte – Oklahoma City 96:109
Indiana – Toronto 111:129
Milwaukee – LA Lakers 95:119
Minnesota – Denver 112:123

Toimetaja: Maarja Värv

