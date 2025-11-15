X!

Portugaliga viigistanud noortekoondis sai punkti ka Belgialt

Jalgpall
Eesti U-19 koondis enne kohtumist Belgiaga
Eesti U-19 koondis enne kohtumist Belgiaga Autor/allikas: EJL
Jalgpall

Eesti noormeeste U-19 jalgpallikoondis jätkas Portugalis toimuvat EM-valikturniiri 1:1 viigiga Belgia vastu. Eesti värava lõi Trevor Hint.

Kolmapäeval valikturniiri 1:1 viigiga Portugali vastu alustanud Eesti tegi laupäevalgi hea etteaste, kirjutab jalgpall.ee. Kuigi mõlemal tiimil tekkis võimalusi, siis püsis 0:0 viigiseis kuni 75. minutini, mil Trevor Hint lõi Matthias Limbergi söödust palli belgalaste võrku. Eduseis ei püsinud siiski pikalt, sest 82. minutil vormistas lõppskoori 1:1 Jakke Van Britsom. Eesti sooritas kokku belglaste väravale seitse, Belgia eestlastele 13 pealelööki.

"Võrreldes Portugali mänguga oli meil võimalusi rohkem. Suutsime suures plaanis Belgia tugevuse niivõrd-kuivõrd kinni panna. Neil on füüsiliselt väga võimsad ründajad ja lõpuks lõidki selle pealt ühe ära," rääkis peatreener Siim Valtna pärast lõpuvilet.

"Tahtsime hoida veidi kõrgemat kaitseliini, et mitte lasta mängul meie karistusalasse kukkuda. Suures plaanis saime hakkama. Mehed on meil mänginud väga distsiplineeritult – au neile! Põhiline, et nad ise ka väga usuvad endasse. Usk on meile kogu selle aasta jooksul väga oluline olnud. Aasta alguses rääkisime, et me ei lähe turniirile lihtsalt kohale, vaid anname parima. Nii nad teevadki. Astusime jälle sammu edasi."

Kuidas valmistutatakse turniiri viimaseks kohtumiseks Põhja-Makedooniaga? "Kõige olulisem on taastumine. Peame olema võimalikult värsked ja lähme võitlema," ütles Valtna.

Kahe kohtumise järel on noormeeste U-19 koondisel kaks punkti ning otsustav matš peetakse 18. novembril Eesti aja järgi kell 19 Põhja-Makedoonia vastu. Eliitringi pääseb iga alagrupi kaks parimat.

Toimetaja: Anders Nõmm

