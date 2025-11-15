Hokiliigas olid liidrid võidukad

Kohtla-Järvel oli 324 pealtvaataja ees SK Viru Sputnik 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) parem teisest Kohtla-Järve meeskonnast HC Everestist.

Narvas alistas PSK 11:0 (2:0, 3:0, 6:0) Tallinna HC Vipersi.

Kaotuseta püsiv SK Viru Sputnik on kuue võidu ja 12 punktiga liider. 10 punktiga on teine PSK. Neist mängu vähem pidanud tiitlikaitsja Tartu Välk 494 on 5 punktiga kolmas.

Järgmisel nädalal on laupäeval vastamisi HC Everest - Välk 494 ja pühapäeval kohtuvad SK Viru Sputnik - PSK.