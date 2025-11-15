X!

Hokiliigas olid liidrid võidukad

Jäähoki
Kohtla-Järve SK Viru Sputnik - Tallinna HC Vipers, 02.11.2025.
Kohtla-Järve SK Viru Sputnik - Tallinna HC Vipers, 02.11.2025. Autor/allikas: Julia Sevastjanova/Eesti Hoki
Jäähoki

Eesti jäähokimeistrivõistlustel said võid Kohtla-Järve SK Viru Sputnik ja Narva PSK.

Kohtla-Järvel oli 324 pealtvaataja ees SK Viru Sputnik 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) parem teisest Kohtla-Järve meeskonnast HC Everestist.

Narvas alistas PSK 11:0 (2:0, 3:0, 6:0) Tallinna HC Vipersi.

Kaotuseta püsiv SK Viru Sputnik on kuue võidu ja 12 punktiga liider. 10 punktiga on teine PSK. Neist mängu vähem pidanud tiitlikaitsja Tartu Välk 494 on 5 punktiga kolmas.

Järgmisel nädalal on laupäeval vastamisi HC Everest - Välk 494 ja pühapäeval kohtuvad SK Viru Sputnik - PSK.

Toimetaja: Rene Kundla

ülekannete kava

jäähokiuudised

19:16

Hokiliigas olid liidrid võidukad

14.11

Marchand ületas NHL-is 1000 punkti piiri

13.11

Rooba klubi sai suure võidu

13.11

Noore kaitsja kübaratrikk kindlustas New Jersey liidrikohta

12.11

Avalanche'i kapten viskas üle kolme aasta värava

11.11

Jäähoki kuulsuste hall täienes Chara ja Keithiga

11.11

Edmonton Oilers pesi häbi maha

10.11

Hokiliigas said võidu PSK ja Viru Sputnik

09.11

Edmonton Oilersil oli kodujääl piinlik õhtu

08.11

Eesti hokikoondis alistas ka Hollandi ja võitis koduse turniiri

08.11

19-aastane Celebrini tõusis NHL-i resultatiivsustabelis esikohale

07.11

VIDEO | Vanameister Crosby on alustanud hooaega teravalt

06.11

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika

06.11

Ovetškin asutas 900 värava klubi

05.11

NHL-is jõudis 300 värava klubisse neljas soomlane

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

20:58

Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

20:39

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

19:43

Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

19:34

Saaliliiga liider FC Bunker Partner sai neljanda võidu

19:17

Lass: alustada tuleb paremini ja miks mitte siis järgmine kord ära võtta

18:56

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja Uuendatud

18:34

Tiitlikaitsja Sinner jõudis kolmandat aastat järjest Torinos finaali

18:08

Selgus naiste jalgpallikoondise mängukalender MM-valiksarjas

17:40

Kaheksanda järjestikuse meistritiitli saanud Flora lõpetas hooaja võidukalt

16:52

Puhu kaitses cyclo-crossi harrastajate EM-tiitlit, kulla võitis ka Kuldkepp

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo