X!

Selgus naiste jalgpallikoondise mängukalender MM-valiksarjas

Jalgpalli Eesti koondis
Eesti naiste jalgpallikoondis.
Eesti naiste jalgpallikoondis. Autor/allikas: Liisi Troska
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti naiste jalgpallikoondis alustab tuleval aastal MM-valiksarja, kus peetakse kokku kuus kohtumist. Selgusid kodu- ja võõrsilmängude toimumisajad.

Eesti peab esimesed kodumängud aprillikuus, kui 14. aprillil võõrustatakse Liechtensteini ning neli päeva hiljem Leedut. Alagrupi viimane kodumäng peetakse 9. juunil, kui külla sõidab Bosnia ja Hertsegoviina. Mängude kellaajad, toimumispaigad ning piletiinfo täpsustuvad ning jalgpalliliit avaldab need esimesel võimalusel.

Eesti naiste koondise MM-valikmängud 2026. aastal:

3. märts: Bosnia ja Hertsegoviina – Eesti
7. märts: Leedu – Eesti
14. aprill: Eesti – Liechtenstein
18. aprill: Eesti – Leedu
5. juuni: Liechtenstein – Eesti
9. juuni: Eesti – Bosnia ja Hertsegoviina

Euroopale on 2027. aasta maailmameistrivõistlustel eraldatud 11 kohta. A-liiga alagruppide võitjad teenivad otsepääsu Brasiilias toimuvale finaalturniirile, ülejäänud kohad selgitatakse sõelmängudes, milles osalevad liigade parima asetusega naiskonnad. Lisaks võib üks koondis pääseda finaalturniirile läbi maailmajagudevaheliste sõelmängude.

Eesti kohtub Leeduga ka selle aasta viimases mängus, kui laupäeval, 29. novembril kell 14.00 peetakse Viimsi jalgpalli- ja kergejõustikuhallis maavõistlus. Pääsmed mängule on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. Kohtumisele on võimalik kaasa elada Soccernet TV otsepildi vahendusel.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgpalliuudised

19:34

Saaliliiga liider FC Bunker Partner sai neljanda võidu

18:08

Selgus naiste jalgpallikoondise mängukalender MM-valiksarjas

17:40

Kaheksanda järjestikuse meistritiitli saanud Flora lõpetas hooaja võidukalt

12:27

Messi ja Martinez vormistasid Aafrikas Argentinale võidu

09:26

Horvaatia tagas koha finaalturniiril, Hollandil jäi veel napilt puudu

14.11

Jürgen Henn valiksarjast: ei ole rahul, õppida on väga palju

14.11

Soome kaotas Pukki viimases valikmängus ootamatult Maltale

14.11

Suriname ja Curacao jõudsid MM-ist ühe sammu kaugusele

14.11

Noormeeste U-17 koondis naaseb Ungarist võidu ja kaotusega

14.11

Prantsusmaa kindlustas MM-pileti, Ronaldo sai punase kaardi

13.11

Mets norrakate väravasajust: kohutavad kuus minutit

13.11

Saarma: kahjuks jälle räägime ühest poolajast

13.11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

13.11

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale

13.11

Wolverhampton nimetas uueks peatreeneriks endise mängija

fotod

sport.err.ee värsked uudised

20:58

Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

20:39

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

19:43

Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

19:17

Lass: alustada tuleb paremini ja miks mitte siis järgmine kord ära võtta

19:16

Hokiliigas olid liidrid võidukad

18:56

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja Uuendatud

18:34

Tiitlikaitsja Sinner jõudis kolmandat aastat järjest Torinos finaali

16:52

Puhu kaitses cyclo-crossi harrastajate EM-tiitlit, kulla võitis ka Kuldkepp

16:15

Zahkna: selliste võistluste eesmärk on saada kindlust ja mul see õnnestus

15:39

Zahkna tuli Rootsis kaheksandaks, Siimer 14.

15:14

Susan Külm: oli natuke rabistavaid vigu

14:51

Ermits: oleksin pidanud natuke varem julgemalt sõitma hakkama

14:15

Kalev ja Pulles sõitsid Olosel 30 hulka

13:55

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

13:25

Ermits tuli Rootsis kümnendaks, Tomingas eksis tiirudes

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo