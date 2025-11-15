Selgus naiste jalgpallikoondise mängukalender MM-valiksarjas

Eesti peab esimesed kodumängud aprillikuus, kui 14. aprillil võõrustatakse Liechtensteini ning neli päeva hiljem Leedut. Alagrupi viimane kodumäng peetakse 9. juunil, kui külla sõidab Bosnia ja Hertsegoviina. Mängude kellaajad, toimumispaigad ning piletiinfo täpsustuvad ning jalgpalliliit avaldab need esimesel võimalusel.

Eesti naiste koondise MM-valikmängud 2026. aastal:

3. märts: Bosnia ja Hertsegoviina – Eesti

7. märts: Leedu – Eesti

14. aprill: Eesti – Liechtenstein

18. aprill: Eesti – Leedu

5. juuni: Liechtenstein – Eesti

9. juuni: Eesti – Bosnia ja Hertsegoviina

Euroopale on 2027. aasta maailmameistrivõistlustel eraldatud 11 kohta. A-liiga alagruppide võitjad teenivad otsepääsu Brasiilias toimuvale finaalturniirile, ülejäänud kohad selgitatakse sõelmängudes, milles osalevad liigade parima asetusega naiskonnad. Lisaks võib üks koondis pääseda finaalturniirile läbi maailmajagudevaheliste sõelmängude.

Eesti kohtub Leeduga ka selle aasta viimases mängus, kui laupäeval, 29. novembril kell 14.00 peetakse Viimsi jalgpalli- ja kergejõustikuhallis maavõistlus. Pääsmed mängule on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. Kohtumisele on võimalik kaasa elada Soccernet TV otsepildi vahendusel.