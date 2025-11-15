Puhu kaitses cyclo-crossi harrastajate EM-tiitlit, kulla võitis ka Kuldkepp

Puhu võitis 40-44-aastaste naiste klassis teist aastat järjest ajaga 41 minutit ja 42 sekundit, jättes prantslanna Emilie Petithory selja taha vaid sekundiga. Pronksmedali teenis poolatar Alicja Marciniec (+0.24).

"Start oli pigem keskpärane ja esimesel ringil olin ikka tagapool," rääkis Puhu võistluse järel. "Kui järgmistel ringidel olid sõitjate vahed juba suuremad, siis polnud muret, et tehnilisemates kohtades kaassõitjad ette jääksid ja sai rahulikult tõusma hakatud. Viimase ringi keskel silmasin veel ühe enda vanuseklassi numbriga konkurenti ja püüdsin ta napilt enne finišisirget kinni. Tegime korraliku finiši ja hiljem protokollist nägin, et sellest piisas, et eelmise aasta Euroopa meistri tiitlit oma vanuseklassis kaitsta. Väga kena punkt minu selleaastasele rattahooajale."

Kuldkepp võitis 35-39-aastaste naiste seas ajaga 42 minutit ja kaks sekundit. Hollandlanna Laura Krans jäi temast kahe sekundi kaugusele. Austerlanna Sabien Stiegler kaotas juba ringiga.

"See oli minu elu kõige tihedam rebimine stardist finišini," tõdes Kuldkepp. "Lauraga olime 4-5 korda koos pikali. Kord oli üks all, kord teine peal. Kord minu pedaalid Laura kodarates ja vastupidi. Üks naine läks meist mööda ja mulle tundus, et ta oli minu vanuseklassist. Kätte me teda enam ei saanud. Olin leppinud, et olen teine ja finišisse jõudes tuli endalegi üllatuseks, et olin võitnud. Täpselt sellisest tasavägisest sõidust olin ma siiamaani unistanud."

Kaarjärv pälvis 50-54-aastaste naiste seas hõbemedali ajaga 43 minutit ja 17 sekundit. Kuldmedali teenis itaallanna Paola Maniago (42.21).

"Rajaga tutvudes tundus, et pole päris minu rada ehk pikad sirged, puhas kihutamine, tõuse polnud ja tehnilisemaid kohti näpuotsaga," ütles Kaarjärv. "Start polnud kõige parem ning ülejäänud osa sõitsin oma võimete kohaselt ja andsin parima, kuigi tegelikult teise kohaga rahul pole. Samas on tore hooaega lõpetada meeleolukalt ja seda see cyclokrossi EM kahtlemata on. Suured tänud eestlastele, kes meile raja ääres häälekalt kaasa elasid!"

EM peetakse Samorinis 16. novembrini. Eestit esindavad veel Emily Kodanik (N16), Marta Mõttus (N16), Melissa Kivi (N16), Evamaria Albert (N16), Isabel Kiis (N14), Magnus Normak (M16), Kevin Kertsman (M16), Uku Järv (M16), Kaarel Laansoo (M14), Georg Henry Pungar (M14), Ahti Hinnov (35-39), Gerd Kodanik (M40-44), Kristo Ebras (M45-49), Markku Ainsalu (M45-49), Aleksei Kušnir (M45-49), Urmas Pungar (M50-54) ja Joonas Maanurm (M50-54).