Susan Külm: oli natuke rabistavaid vigu

"Tulin eesmärgiga teha üks väga hea tugev treening. Selline oskuste kontroll. Täiesti rahule ei saa jääda. Oli natuke rabistavaid vigu, mis kindlasti iga stardiga lähevad sujuvamaks," lausus Külm intervjuus ERR-ile. "See oli esimene võistlusvõistlus. On natuke rohkem pingeid ja asju. Ma usun, et juba homme võivad väiksed vead end kokku võtta."

"Lamadestiirus tõmbasin ühe padruni välja. Pidin relva küljest varupadrunit otsima. See oli kindlasti koht, kuhu kaks-kolm-neli sekundit läks. Püstitiirus oli ka mitte kõige kindlama asendi pealt tehtud esimene lask. Pigem otsida stabiilsust, kindlust ja kokkuvõtlikult tegutseda."

Kümne lasu juures läks üks mööda. "Arvestades seda, mis oli eile ametlikus treeningus, kus tuul oli nii tugev, et peaaegu ei püsinud püstigi, siis üks oli päris okei, aga üldjuhul ootaks ikka neid nulle."

Suusarajal kaotas ta parematele umbes minut ja 20 sekundit. "Kindlasti võiks olla natuke väiksem see kaotus," tunnistas Külm. "Aga mõlemad Öbergi õed on olnud siin alati päris heas hoos. Ma ei muretse. Kõik liigub hästi."

Pühapäeval on Idre Fjällis kavas samuti sprindivõistlused.