Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

Kahekordne murdmaasuusatamise olümpiavõitja Andrus Veerpalu on asunud tööle Ukraina laskesuusatamise koondise hooldemehena ja viibib hetkel hooaja avavõistlusel Idres.

54-aastane Veerpalu hoolitseb ERR-ile teadaoleva info kohaselt nii Ukraina meeste kui ka naiste suuskade eest.

2019. aasta Seefeldi MM-i dopinguskandaali järel määras rahvusvaheline suusaliit (FIS) Veerpalu kahe aasta pikkuse spordis tegutsemise keelu, mis lõppes 2021. aasta septembris.

Rahvusvaheline suusaliit leidis, et Veerpalu rikkus antidopingu reegleid, aidates vahendada ja varjata keelatud ainete kasutamist. Eestlane kaebas otsuse edasi spordikohtusse, kes aga avaldust ei rahuldanud.

Veerpalu pole oma seoseid dopinguga avalikult kommenteerinud.