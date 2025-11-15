Curry vabavisked ja hooaja punktirekord tõid Golden State Warriorsile võidu

Viimae minuti alguseks oli Golden State 105:108 taga, aga siis tõi Jimmy Butler kaks punkti. Järgnevalt eksis viskel San Antonio tähtmängija Victor Wembanyama, aga heastas selle kohe järgmisel rünnakul, kui blokeeris Butleri soorituse.

Tosin sekundit enne lõppu ei saanud palli korvi ka teine San Antonio mängija De'Aaron Fox ja tegi Golden State'i viimasel rünnakul vea Curryle, kes tabas mõlemad vabavisked. Mängida jäi pisut üle kuue sekundi ja San Antonio enam kohtumist päästa ei suutnud.

Curry püstitas NBA karikavõistluste arvestusse minevas kohtumises oma hooaja punktirekordi 49 silma, tabades sealjuures kaugviskeid 9/17. Butler toetas teda 21 silmaga, kaotajate parim oli 26 punkti ja tosina lauapalliga Wembanyama.

Idakonverentsi liider Detroit Pistons sai kodus jagu Philadelphia 76ersist 114:105 (28:27, 35:27, 25:36, 26:15) ja kirjutas tabelisse üheksanda võidu järjest. Javonte Green tõi võitjatele 21 punkti.

James Harden viskas 41 punkti, haaras 14 lauapalli ja jagas 11 resultatiivset söötu ning Los Angeles Clippers sai võõrsil teisel lisaajal jagu Dallas Mavericksist 133:127 (34:31, 28:24, 31:31, 21:28, 19:13).

Tulemused: New York - Miami 140:132, Orlando - Brooklyn 105:98, Detroit - Philadelphia 114:105, Houston - Portland 140:116, Milwaukee - Charlotte 147:134 la, Minnesota - Sacramento 124:110, New Orleans - LA Lakers 104:118, Dallas - LA Clippers 127:133 la, San Antonio - Golden State 108:109.