VAATA OTSE | Naiste korvpallikoondis jätkab valiksarja Sloveenia vastu

{{1763189220000 | amCalendar}}
Täna kell 16.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet korvpalli naiste Euroopa meistrivõistluste valikmängult Eesti - Sloveenia. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Janne Schasmin, reporter on Anu Säärits.

Eesti naiste korvpallikoondis peab Euroopa meistrivõistluste valiksarjas kaks esimest kohtumist kodupubliku ees. Kolm päeva pärast mängu Hollandiga minnakse Tallinnas kokku tugeva Sloveeniaga, kes sai suvisel EM-il üheksanda koha.

Sloveenia naiskond pürgib EM-finaalturniirile kuuendat korda järjest. Nende täheks on mängujuht Teja Oblak, kes tuli tänavu Euroliiga võitjaks Praha klubiga.

Eesti koondist juhendab uue peatreenerina Toomas Annuk, kelle kõrval on abitreeneriteks Kaia Milling ning Rauno Pehka.

Naiskonna liidriteks on välisliigades mängivad pallurid Mailis Pokk, Kadri-Ann Lass, Anna Gret Asi, Maaja Bratka, Johanna Eliise Teder.

