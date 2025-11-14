Žalgiris sai Euroliigas hooaja neljanda kaotuse

Žalgiris võitis küll avaveerandi 34:24, aga poolajapausile mindi vaid kolmepunktilises eduseisus. Kolmanda veerandi keskel tegi Dubai 16:0 vahespurdi ja siis enam edu käest ei antud.

Võitjate parim oli Mfiondu Kabengele 21 punkti ja kümne lauapalliga. Aleksa Avramovic lisas 16, Filip Petrušev 14 ja Dwayne Bacon 12 punkti.

Žalgirise ridades tõi Ažuolas Tubelis 22 punkti, Sylvain Francisco lisas 15, Deividas Sirvydis 12, Arnas Butkevicius 11 ja Moses Wright kümme punkti.

Žalgirisel on nüüd kirjas seitse võitu ja neli kaotust, Dubai on tabeli tagumises pooles viie võidu ja kuue kaotusega.