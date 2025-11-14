Noormeeste U-17 koondis naaseb Ungarist võidu ja kaotusega

Noormeeste U-17 jalgpallikoondis pidas sel nädalal Budapestis kaks maavõistlust Ungariga. Kui kolmapäeval saadi kirja 1:0 võit, siis reedel lahkuti väljakult 0:2 kaotusega.

Eesti jõudis reedel esimese pealelöögini kolmandal minutil, kuid Robert Mihhalevski teele saadetud pall lendas üle värava. Pärast seda kulges mäng võitluslikult, kuid väravaid ohustavaid rünnakuid tekkis harva. 36. minutil pääsesid eestlased pärast kodumeeskonna nurgalööki kiiresse vasturünnakusse, kuid Markus Kaalma ürituse peatasid Ungari kaitsjad, vahendab jalgpall.ee.

Sarnane ja üsna võrdne mängupilt püsis ka suure osa teisest poolajast. 76. minutil tekkis Eesti värava all väga ohtlik olukord, kuid ungarlase umbes kümnelt meetrilt sooritatud löök lendas väravast üle. Mängu kulgu otsustav pööre toimus 79. minutil, kui pall lendas õnnetult Karel Isoki põrkest oma väravasse. 82. minutil tekkis Aston Vissel võimalus seis viigistada, kuid Ungari väravavaht säras hea tõrjega. Lõppseisu ehk 2:0 vormistas Aron Balogh 90. minutil penaltipunktilt. Kohe pärast Ungari teist väravat kõlas ka lõpuvile.

Noormeeste U-17 koondise koosseis novembrikuu laagris:

Väravavahid

Sander Karlsson (10.11.2009) – Hammarby TFF (SWE)

Harly Ollin (23.09.2009) – Harju JK Laagri

Kaitsjad

Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora

Samuel Kirsipuu (10.08.2009) – Viimsi JK

Gustav Georg Herman (07.01.2009) – Viimsi JK

Carl Koit (14.11.2009) – Norsborg FC (SWE)

Jan Hamburg (28.07.2009) – Tallinna FCI Levadia

Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora

Poolkaitsjad

Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora

Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK

Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United

Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev

Matvei Guljajev (30.04.2010) – Tallinna FCI Levadia

Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United

Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ründajad

Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare

Artjom Timakov (01.01.2010) – Tallinna FCI Levadia

Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora

Roven Juhanson (25.01.2009) – FA Tartu Kalev