Noormeeste U-17 koondis naaseb Ungarist võidu ja kaotusega

Eesti U-17 jalgpallikoondis
Noormeeste U-17 jalgpallikoondis pidas sel nädalal Budapestis kaks maavõistlust Ungariga. Kui kolmapäeval saadi kirja 1:0 võit, siis reedel lahkuti väljakult 0:2 kaotusega.

Eesti jõudis reedel esimese pealelöögini kolmandal minutil, kuid Robert Mihhalevski teele saadetud pall lendas üle värava. Pärast seda kulges mäng võitluslikult, kuid väravaid ohustavaid rünnakuid tekkis harva. 36. minutil pääsesid eestlased pärast kodumeeskonna nurgalööki kiiresse vasturünnakusse, kuid Markus Kaalma ürituse peatasid Ungari kaitsjad, vahendab jalgpall.ee.

Sarnane ja üsna võrdne mängupilt püsis ka suure osa teisest poolajast. 76. minutil tekkis Eesti värava all väga ohtlik olukord, kuid ungarlase umbes kümnelt meetrilt sooritatud löök lendas väravast üle. Mängu kulgu otsustav pööre toimus 79. minutil, kui pall lendas õnnetult Karel Isoki põrkest oma väravasse. 82. minutil tekkis Aston Vissel võimalus seis viigistada, kuid Ungari väravavaht säras hea tõrjega. Lõppseisu ehk 2:0 vormistas Aron Balogh 90. minutil penaltipunktilt. Kohe pärast Ungari teist väravat kõlas ka lõpuvile.

Noormeeste U-17 koondise koosseis novembrikuu laagris:

Väravavahid
Sander Karlsson (10.11.2009) – Hammarby TFF (SWE)
Harly Ollin (23.09.2009) – Harju JK Laagri

Kaitsjad
Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora
Samuel Kirsipuu (10.08.2009) – Viimsi JK
Gustav Georg Herman (07.01.2009) – Viimsi JK
Carl Koit (14.11.2009) – Norsborg FC (SWE)
Jan Hamburg (28.07.2009) – Tallinna FCI Levadia
Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora

Poolkaitsjad
Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora
Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK
Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United
Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev
Matvei Guljajev (30.04.2010) – Tallinna FCI Levadia
Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora
Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United
Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ründajad
Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare
Artjom Timakov (01.01.2010) – Tallinna FCI Levadia
Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora
Roven Juhanson (25.01.2009) – FA Tartu Kalev

Toimetaja: Maarja Värv

