"Spordipühapäev" võtab luubi alla seisu Eesti jalgpallis ja laskesuusas

Karol Mets ja Karl Jakob Hein
Karol Mets ja Karl Jakob Hein Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Pühapäeval, 16. novembril algusega kell 18.15 on Vikerraadio eetris järjekordne "Spordipühapäev".

Eesti meeste jalgpallikoondise saagiks maailmameistrivõistluste valiksarjas oli neli punkti. Kas ja kuidas suutis peatreener Jürgen Henn valiktsükliga koondise nägu muuta ning milline tundub perspektiiv järgmisi Euroopa meistrivõistlusi arvestades?

Oma võitlust peab valiksarjas ka Eesti naiste korvpallikoondis. Millist tööd tehakse noortega ja kui populaarne valik korvpall tüdrukute jaoks on? Analüüsime seda kogenud treeneri Reet Rausbergiga.

Meie laskesuusatajad võistlevad sel nädalalõpul Rootsis Idres, kus toimuvad traditsioonilised koondise katsevõistlused. Toome kuulajateni olümpiahooaja alguse muljed otse sündmuskohalt.

"Spordipühapäev" läheb Vikerraadios eetrisse pühapäeval kell 18.15. Saatejuht on Juhan Kilumets.

Toimetaja: ERR Sport

Loetumad uudised

13.11

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

13.11

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

13.11

Anna-Liisa Taltsist sai esimene üksi üle Atlandi purjetanud Eesti naine

13.11

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

13.11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

12:21

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

13.11

Rauno Parras: parem viis spordikeskust kui üks multifunktsionaalne hall

08:36

Prantsusmaa kindlustas MM-pileti, Ronaldo sai punase kaardi

13.11

Los Angelese olümpiamängud algavad pauguga

13.11

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

