"Spordipühapäev" võtab luubi alla seisu Eesti jalgpallis ja laskesuusas

Eesti meeste jalgpallikoondise saagiks maailmameistrivõistluste valiksarjas oli neli punkti. Kas ja kuidas suutis peatreener Jürgen Henn valiktsükliga koondise nägu muuta ning milline tundub perspektiiv järgmisi Euroopa meistrivõistlusi arvestades?

Oma võitlust peab valiksarjas ka Eesti naiste korvpallikoondis. Millist tööd tehakse noortega ja kui populaarne valik korvpall tüdrukute jaoks on? Analüüsime seda kogenud treeneri Reet Rausbergiga.

Meie laskesuusatajad võistlevad sel nädalalõpul Rootsis Idres, kus toimuvad traditsioonilised koondise katsevõistlused. Toome kuulajateni olümpiahooaja alguse muljed otse sündmuskohalt.

