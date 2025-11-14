"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas kaksikud aitavad spordis üksteist edasi?

Raadio 2 ja ERR-i sporditoimetuse taskuhäälingu "Spordis ainult tüdrukud" kolmanda hooaja kuuendas osas vestlevad saatejuhid Debora Saarnak ja Maarja Värv Milano Cortina olümpiamängudele pürgivate kaksikõdedega – esmalt saadakse lähemalt tuttavaks Hanna Gret ja Mai Brit Tederiga, kes ei tegutse samal spordialal ning seejärel tulevad külla koos treenivad murdmaasuusatajad Keidy ja Kaidy Kaasiku.

Saates vastasid 18-aastased Tederid ja 24-aastased Kaasikud muuhulgas küsimustele, milline oli elu enne sporti – kas nad tegid siis kõike koos; kuidas nad enda spordiala(de) juurde jõudsid; kui palju nad koos aega veedavad ja mis on pikim aeg, mis nad on lahus olnud; mis on nende suurimad sarnasused ja millised erinevused; kas nad on kunagi inimesi lollitanud ja saatnud õe enda eest midagi tegema; kas kaksikute telepaatia on nende jaoks päris asi; kas nad on teadlikult proovinud üksteisest eristuda; kas nad tülitsevad ka ja kui jah, siis mille pärast; kui suur vaimne tugi õde on; mis nad arvavad, kas nende kaksiku-suhe võib aja jooksul ka muutuda.

"Oi, see on keeruline küsimus," muigas Mai Brit, kui uurida, mis on tema ja õe suurim sarnasus. "Kindlasti kõik ütlevad välimus. Aga ma arvan, et võib-olla sarnasus on see, et meil on mõlemal väga hea distsipliin. Kui me seame endale mõlemad mingid eesmärgid, siis me tegelemegi, et jõuda nende eesmärkideni."

"Jah, nagu Mai Brit ka mainis, distsipliin ja kõik see, aga meie kohusetunne koolis on ka kindlasti väga tugev külg, me ikkagi hoiame oma asju korras ja teeme ära, muidu meil jääb, ma arvan, kripeldama endale ise. Me ikkagi anname endast maksimumi ja pingutame," rääkis Hanna Gret. "Aga erinevuste poolest ma ei teagi. Loomulikult me oleme ikkagi kaks erinevat inimest, kaks erinevat isiksust, aga meil on väga palju sarnast, aga ka on mingid asjad erinevad. Ma ütleks, et Mai Brit on võib-olla natuke rahulikum, natuke vaiksem. Ta võib küll ise täiesti öelda, et ta ei nõustu sellega, aga mulle millegipärast on jäänud mulje, et ta võtab asja vahepeal rahulikumalt, mis on väga hea tegelikult."

"Jaa, ma ei kuule seda esimest korda, ma olen seda varem ka kuulnud, et ma olen see rahulikum. Mingis mõttes ma arvan, et see on kindlasti õige. Aga jah, võib-olla ma ise vaatan, mõtlen, et issand, miks sa nii ütled, me oleme ju täpselt samasugused," muheles Mai Brit. "Aga see võib jah olla üks suurimaid erinevusi. Võib-olla ka see, et natuke erinev isiksus ja kõik see. Ja ka see, et me tegeleme erinevate asjadega. Enamik inimesi ikka ütleb, et ah, te olete kaksikud, te olete samasugused, ainuke erinevus on see, et üks suusatab ja teine sõidab lauda!"

Küsimusele, kas nad on suusatajatena erinevad, vastas Keidy: "Oleneb, kuidas võtta. Võib-olla mõnel tuleb tehnika paremini välja. Mul võib-olla tuleb natuke paremini uisk ja Kaidyl siis klassika. See on võib-olla erinevus."

"Võib-olla mina olen see planeerija," jätkas ta tavaelu sarnasustest ja erinevustest rääkides. "Planeerin asju ette ja siis võib-olla isegi natuke üle. Mul on juba plaanid tehtud, kui me kuskilt tagasi tuleme, aga siis võiks rahulikumalt võtta võib-olla."

"Jah, et oleks rohkem aega niisama kallal, mitte ei oleks kogu aeg nüüd plaan plaani otsast kinni," nõustus Kaidy.

Kas nad kujutaks ette, et elaksid nagu Tederid, kus suurema osa aastast üks on ühes ja teine teises riigis? "Ma arvan, et seda ma küll hästi ette ei kujutaks, me oleme väiksest peale pigem rohkem kokku kasvanud kui sellised indiviidid," nentis Kaidy. "Kui on minek kuhugi, siis ikka koos."

Mis on pikim aeg, mis Kaasikud on üksteisest lahus olnud? "Me olemegi päevast päeva hommikust õhtuni koos. Ei ole treeningplaanis nii suuri muudatusi, et ei saaks koos trenni teha. Kõik on koos," ütles Kaidy.

"Jah, ainult võib-olla siis, kui mingi haigestumine vahepeal tuleb. Näiteks kui Kaidyl tuli positiivne koroonaproov ja oli vaja MM-ile minna, siis ta jäi küll koju, aga pärast lendas järele. Üks päev siis oli vist kodus või kaks päeva," meenutas Keidy. "See vist on kõige pikem aeg, mis me oleme lahus olnud."

